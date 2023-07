Video | Piloto pidió a los pasajeros de un vuelo que abandonen la aeronave por exceso de peso para despegar

En las últimas horas se ha vuelto viral el video del momento en el que un piloto le pide a sus pasajeros que abandonen el avión debido a que la aeronave tenía exceso de peso para poder despegar.

Esto ocurrió en un vuelo que se dirigía al aeropuerto de John Lennon en Liverpool, en donde el piloto de la aeronave les hizo la solicitud a una decena de pasajeros de abandonar el vuelo debido a que el avión estaba superando los límites de peso permitidos para poder despegar.

Cuando las personas estaban a bordo, el piloto se comunicó por medio de las bocinas del avión para agradecerles por llegar al vuelo, pero “debido a que hay tantos de ustedes, es un avión bastante pesado”.

Para aclarar un poco más la situación, el piloto de la aerolínea EasyJet volvió a comunicarse con las personas para hacerles saber que “ese avión pesado, combinado con una pista bastante corta y con las condiciones desfavorables actuales aquí en Lanzarote, significa que el avión es demasiado pesado para despegar”.

“Me he sentado con mi primer oficial superior y tenemos mucha experiencia con esto y hemos hecho esto antes”, siguió diciendo el piloto.

Además, añadió que “con la seguridad como nuestra prioridad número uno, no hay forma, con las condiciones de viento actuales, de que podamos hacer volar este avión. Hay una serie de factores: hace mucho calor, el viento no es fantástico, la dirección no es genial”.

Varios de las personas a bordo del avión se mostraron inconformes, pero al final la tripulación pudo encontrar a 19 personas que estuvieron dispuestas a abandonar el vuelo para que el avión pudiera despegar.

Por su parte, un portavoz de la aerolínea EasyJet señaló que este tipo de decisiones operativas por lo general se suelen solicitar en cuestiones en donde el clima no es muy bueno, así como también explicó que para el despegue del avión existen restricciones que las aerolíneas tiene que cumplir por “razones de seguridad”.

“En el caso de que un vuelo supere los límites de peso, solicitamos a los pasajeros que se ofrezcan como voluntarios para transferirse a un vuelo posterior sin cargo, como sucedió en esta ocasión, y los voluntarios reciben una compensación de acuerdo con las regulaciones”, informó el portavoz de la aerolínea.

El video publicado en la red social de TikTok ya acumula más de 1.8 millones de visualizaciones, 66.9 mil me gusta y 2.314 comentarios.