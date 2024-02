Vladímir Putin advierte del riesgo de una guerra nuclear si los países occidentales envían tropas a Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió este jueves a las potencias occidentales sus “amenazas” crean un riesgo "real" de conflicto nuclear.

El mandatario ruso alertó de las "trágicas consecuencias" que se desencadenarán si la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) envía tropas a Kiev, esto luego de que el presidente francés, Emmanuel Macron, mencionara esta semana dicha posibilidad.

“Los países occidentales tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que ellos aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización", dijo el mandatario en su discurso a la Nación.

Estos países "hablaron de la posibilidad de enviar a Ucrania contingentes militares occidentales, pero las consecuencias de estas intervenciones serían realmente más trágicas", declaró Putin ante la élite rusa en el Gostiny Dvor, un palacio de congresos cerca de la plaza Roja de Moscú.

El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban varias retiradas en el sur y el noreste de Ucrania después de un intento fallido de tomar Kiev en 2022.

Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana del verano fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones, y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados.

A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka, en el frente oriental, y continúan su ofensiva en este sector.

"Se han multiplicado las capacidades militares de las fuerzas armadas rusas. Avanzan con paso firme en varias zonas del frente. La absoluta mayoría del pueblo ruso apoya la campaña militar en Ucrania”, recalcó.

Los soldados desplegados en Ucrania "no retrocederán, no fracasarán, no traicionarán", prometió el gobernante, en la conclusión de su discurso.

Además, Putin elogió "la flexibilidad y la resistencia" de la economía rusa que, pese a la avalancha de sanciones occidentales, resiste y se ha centrado en la maquinaria de guerra y en el mercado asiático.