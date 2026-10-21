Guerra entre Rusia y Ucrania
Programa: El Informativo
Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este miércoles que se encuentra dispuesto a congelar el frente en la guerra entre su país y Rusia, lo cual implicaría detener los combates en el punto exacto donde se encuentran las tropas, suspendiendo el avance militar y los bombardeos. De acuerdo con el mandatario ucraniano, esta iniciativa sería el primer paso para abrir camino a negociaciones de un alto al fuego en el conflicto de estas dos naciones que ya supera más de cuatro años.