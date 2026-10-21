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Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Guerra entre Rusia y Ucrania
Programa: El Informativo

Zelenski propone congelar el frente de guerra con Rusia como primer paso para negociar alto el fuego

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado este miércoles que se encuentra dispuesto a congelar el frente en la guerra entre su país y Rusia, lo cual implicaría detener los combates en el punto exacto donde se encuentran las tropas, suspendiendo el avance militar y los bombardeos. De acuerdo con el mandatario ucraniano, esta iniciativa sería el primer paso para abrir camino a negociaciones de un alto al fuego en el conflicto de estas dos naciones que ya supera más de cuatro años.

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