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Gobierno de Pedro Sánchez insiste en levantar sanciones europeas a Delcy, ¿Qué interés tiene?

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
En las últimas horas se ha conocido que el gobierno de España, en cabeza de Pedro Sánchez, ha insistido en que la Unión Europea levante sanciones a la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo esto según la información divulgada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Un anuncio que deja un par de incógnitas, teniendo en cuenta que en territorio español se aproximan las elecciones generales.

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