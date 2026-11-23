Después de cuatro días de búsqueda en Bogotá y sus alrededores, las autoridades confirmaron en la tarde de este lunes, 23 de noviembre, el hallazgo del cuerpo sin vida de Gabriel Cárdenas, el joven de 17 años, estudiante de la Universidad de los Andes, que permanecía desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre.

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“En la tarde de hoy fue recuperado sin vida el cuerpo de vida de un joven de aproximadamente 17 años (…). Al parecer se trata del joven que fue reportado como desaparecido el pasado jueves”, precisó el Capitán Álvaro Farfán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Según los organismos de socorro que atienden la emergencia en límites con el municipio de Soacha, Cundinamarca, el cuerpo fue ubicado en la parte baja del Salto del Tequendama y su identidad fue corroborada preliminarmente mediante los documentos personales que portaba el menor.

Cabe resaltar que, tras recibirse el aviso sobre la presencia de un cuerpo en el fondo del abismo, unidades del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se desplazaron hasta el sector del Salto del Tequendama para iniciar las maniobras de descenso y recuperación.

Asimismo, los socorristas reportaron que las condiciones topográficas y climáticas de la zona son altamente complejas, por lo que las tareas de extracción del cuerpo podrían prolongarse durante varias horas antes de entregarlo a las autoridades judiciales.

Las autoridades forenses serán las encargadas de practicar los exámenes de rigor para determinar con exactitud las causas y circunstancias de su fallecimiento.

La desaparición del estudiante becado había sido reportada por su familia el pasado jueves 19 de noviembre, luego de que saliera de su vivienda en la localidad de Kennedy y abordara una motocicleta solicitada mediante una aplicación digital con destino a su universidad, ubicada en el centro de Bogotá.

Aunque los registros indicaban que el joven llegó hasta las inmediaciones del sector educativo, nunca ingresó a las instalaciones académicas, lo que detonó una intensa campaña ciudadana para dar con su paradero.

Se hace énfasis en que, como parte de la reconstrucción de los hechos, los investigadores cuentan con la grabación de una cámara de seguridad registrada el mismo 19 de noviembre en los alrededores del Salto del Tequendama.

En dichas imágenes se observa al adolescente vestido con ropa negra, caminando por una avenida cercana y, posteriormente, devolviéndose frente a varios trabajadores del sector. Este material resulta determinante para establecer sus últimos movimientos antes del hallazgo confirmado cuatro días después.