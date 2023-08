Starfield, Forza y otros anuncios destacados de Xbox en la Gamescom 2023

La Gamescom es la feria de electrónica de consumo interactiva más importante de Europa, en especial de videojuegos.

Esta jornada se celebra desde el año 2009 en el centro de convenciones Koelnmesse en Colonia, Alemania.

Por estos días dicho evento ha tomado fuerza, debido a los avances de algunos de los juegos más esperados de este 2023 y en la primera mitad de 2024.

En esa línea, la directiva de la marca de videojuegos creada por Microsoft, Xbox, realizó importantes anuncios.

“Los asistentes podrán experimentar una gran cantidad de juegos nuevos y emocionantes que llegarán a Xbox, PC y Game Pass con fantásticas oportunidades para tomar fotografías y el tan esperado regreso de Xbox FanFest”, mencionó la dirección ejecutiva de la reconocida patente de videojuegos.

"Si no puedes ir a Colonia este año, no te preocupes. Llevaremos el stand de Xbox directamente hasta ti a través de experiencias de inmersión, gameplays y entrevistas con desarrolladores transmitidas en vivo durante los tres días del programa", detalló.

Respecto al stand de Xbox, dicha compañía sostuvo que este año será el más grande que jamás se haya visto.

“Tendremos más de 30 títulos en el stand esperándote, repartidos en más de 150 estaciones de juego, increíbles oportunidades fotográficas y experiencias, así como un teatro de 300 asientos especialmente construido para el evento”, sostuvo la compañía.

“Los asistentes podrán ver presentaciones de teatro exclusivas del tan esperado Starfield de Bethesda Game Studios, así como los próximos lanzamientos de Xbox Game Studios, Forza Motorsport de los desarrolladores de Turn 10 Studios, y Ara: History Untold del equipo de Oxide Games. Towerborne, la aventura más nueva de los desarrolladores de Stoic y presentada en Xbox Showcase, estará disponible para jugar por primera vez y tendremos el contenido más reciente para The Elder Scrolls Online y Microsoft Flight Simulator”, acotó la corporación.

“Más de 25 títulos de nuestros socios externos y amigos de ID@Xbox se podrán jugar en el stand. Esto incluye los debuts mundiales de S.T.A.L.K.E.R 2 de GSC Game World, Overkill Software y Payday 3 de Starbreeze Studios, Jusant de DontNod recientemente anunciado, ARMORED CORE VI: Fires of Rubicon de FromSoftware, Party Animals de Recreate Games, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty de CD PROJEKT RED, Under the Wavesde Quantic Dream, Persona 5 Táctica de Sega Atlus y muchos más”, precisó la directiva de Xbox.

Además, la reconocida matriz virtual puntualizó que los asistentes también “podrán celebrar los 10 años de ID@Xbox y probar una amplia variedad de títulos de ID@Xbox, incluidos Lamplighter’s League de Paradox , SteamWorld Build de Thunderful, Lightyear Frontier de Amplifier y muchos más”.

En tanto, la dirección de Xbox reiteró que continúa con la creencia de que "los juegos deben ser seguros, inclusivos y accesibles para todos".

“Nos aseguramos de que todas las áreas del stand sean accesibles para sillas de ruedas y que los controles adaptativos de Xbox estén disponibles a pedido, así como estaciones de demo seleccionadas con escritorios de altura ajustable. De igual manera, contaremos con múltiples intérpretes de lenguaje de señas americano (ASL) y lenguaje de señas alemán (DGS) y personal disponible para ayudar a los jugadores de todos los niveles. Además, tendremos ayudas sensoriales y una sala silenciosa para cualquiera que las necesite”, concluyó el área encargada de la toma de decisiones de la multinacional estadounidense.