"Agradezco si hay un intercambio para que mi esposo pueda volver a casa": familiar de colombiano detenido en Rusia acusado de "mercenarismo"

Cielo Paz, esposa del excombatiente colombiano en Ucrania, José Arón Medina, habló con el programa La Noche sobre la situación de su familiar, quien se encuentra detenido en Rusia, y la esperanza que aguarda de que pueda hacer parte de un intercambio de prisioneros tras los recientes acercamientos de Kiev y Moscú.

“Va a ser más de un año que no sabemos de él. Mis niños me preguntan por su papá y no les puedo contestar porque no sé nada todavía (…). Agradezco si hay un intercambio para que mi esposo pueda volver a casa”, afirmó.

Indicó que su esposo viajó a Ucrania porque quería darle un “mejor futuro” a su familia. “Tenemos una deuda. Por eso se fue a trabajar allá”, afirmó.

“Venía para la casa y decidió venirse por el país de Venezuela y el 18 de julio lo capturaron en Caracas (…). Fue la última vez que hablamos con él. Me hizo una videollamada. Me dijo que estaba en Caracas y me dijo 'ahora la llamo'. Esas fueron sus últimas palabras y no volvimos a saber nada de él”, afirmó.

Héctor Arenas, embajador de Colombia en Rusia, afirmó que “no hay avances en los casos de los connacionales detenidos” y que sus casos se encuentran en una etapa preliminar al juicio.

Ante la posibilidad de que puedan ser incluidos en el intercambio de prisioneros pactado la semana pasada, entre Ucrania y Rusia, afirmó que es una situación complicada.

“Los connacionales se encuentran en etapa de acusación y juzgamiento. No son considerados por Rusia como prisioneros de guerra, sino que son considerados personas que han cometido un delito muy grave bajo la legislación rusa que es el delito de mercenarismo”, precisó.

El embajador reiteró la “disposición” para servir de puente con las autoridades rusas en el marco de la situación de los detenidos.