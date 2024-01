12 horas de tequila, lanzamiento de billetes y una exorbitante multa: revelan la noche de excesos que tuvo una estrella del Manchester United

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol, esta vez el protagonista es una estrella del Manchester United, quien pasó una noche de excesos que le cuestan, no solo la credibilidad al club por mentir, sino también la jugosa multa que tuvo que pagar.

El equipo dirigido por Erik ten Hag se encuentra en el ojo del huracán luego de que se revelara que una de sus máximas estrellas pasó una noche de excesos que hacen que el mundo del deporte cuestione su profesionalismo y compromiso con el club.

El pasado domingo 28 de enero, el Manchester enfrentó al Newport Country, a quien derrotó 4-2 en la cuarta ronda de la FA cup, logrando así avanzar a una nueva fase de la competencia.

Sin embargo, ante el triunfo de los ‘Diablos rojos’ el partido contó con la ausencia del futbolista Marcus Rashford, quien ni siquiera apareció en la lista de convocados de ese día para disputar ese partido y quien fue reportado como “enfermo” por el club justificando así su ausencia.

Pese a eso, la realidad es que el medio británico The Sun reveló las verdaderas razones por la que el futbolista se tuvo que ausentar del encuentro, las cuales incluyen: 12 horas de beber tequila, fiesta hasta altas horas de la noche y una exorbitante multa que tiene que pagar.

De acuerdo con lo informado por The Sun, el delantero se embarcó en una maratónica sesión de consumir, durante 12 horas, tequila, algo que lo llevó incluso a desmayarse a las 3 de la mañana.

Antes de saberse esto, el club había expresado que el jugador, de 26 años, estaba enfermo, lo que hizo que se perdiera el partido frente al Newport Country.

Durante la rueda de prensa, el técnico Erik ten Hag explicó que “Marcus Rashford se ausentó por enfermedad. El resto es un asunto interno. Me ocuparé de ello. Como dije antes del partido, es un asunto interno”.

No conforme con la respuesta del entrenador, los medios ingleses detallaron, no solo, las 12 horas de tequila, sino la lujosa y ostentosa fiesta que hizo el jugador y que le dejó como resultado una multa de más de un millón de dólares.

Una camarera que estuvo en la noche cuestión, identificada como Sarah Adair, reveló que Rashford tenía como misión “emborracharse”, así como también había tomado la decisión de no asistir al entrenamiento del viernes.

“Estaba con dos hombres y dos mujeres. Una era claramente una amiga y la otra chica era francesa y muy hermosa. Ella parecía estar con Marcus por la forma en que interactuaban. Ella le tocaba la rodilla y él le tocaba el brazo, pero por la conversación se notaba que no se conocían tan bien. Era como si acabara de conocerla”, afirmó la mujer durante su diálogo con The Sun.

Adair también destacó que el deportista bebió bastantes chupitos de tequila y cócteles antes de desmayarse en la cama de un hotel completamente vestido a las 3 de la mañana.

“Nunca antes había salido con un futbolista de la Premier League, así que pensé: ‘¿Por qué no?’. No sabía lo extraño que sería” comentó Sarah, quien también explicó que Marcus “había decidido que no iba a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esa noche”.

“Estaban bebiendo tequila y pasándose una botella. Él también pidió una ronda de limoncello. Claramente, tenía la misión de emborracharse. Él debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol”, añadió.

Pero eso no fue todo, porque durante la noche el futbolista empezó a lanzar billetes al suelo, se estima que arrojó entre 10 mil y 12 mil dólares.

Tras esa noche en Belfast, el jugador del Manchester United regresó en un vuelo privado que tomó a las 7 de la mañana, sin embargo, las consecuencias de su alocada noche le costaron dos semanas de su sueldo, es decir, más de 800 mil dólares en una multa y ser apartado del último encuentro del club.