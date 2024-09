Al menos 20 personas heridas deja brutal enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional y Junior en Colombia

Un hecho totalmente vergonzoso y violento se tomó en las últimas horas el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) luego de que los hinchas de Atlético Nacional y Junior se enfrascaran en un brutal enfrentamiento que obligó la suspensión del partido por la fecha 10 de la Liga Betplay.

En el minuto 52 del partido, los verdolagas anotaron el segundo gol del encuentro gracias a la anotación de Marino Hinestroza y, tras eso, se empezó a formar una pelea entre los hinchas en la tribuna norte que luego se extendió a todas las zonas del interior del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En varios videos que han circulado en redes se puede ver a varios hinchas del Junior y Nacional yéndose a los golpes e incluso algunos de ellos sacando armas blancas para atacarse entre sí.

Las agresiones comenzaron a escalar y pasaron de puños a golpes con palos, empujones y hasta cortes con cuchillos, lo que hizo a que las autoridades locales llegaran a intervenir los hechos de violencia que obligaron a que el partido fuera suspendido.

Ante esto, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, informó que el estadio y sus alrededores fueron evacuados de manera controlada por los agentes de seguridad de la Policía.

“Rechazo total frente a lo ocurrido esta noche en el estadio durante el partido entre Nacional y Junior. Al minuto 54 en el sector norte, una fuerte pelea entre las hinchadas hizo que el partido tuviera que suspenderse. La Policía intervino para el control de la situación.”, expresó Villa.

Sin embargo, la riña entre ambas hinchadas continuó a las afueras del recinto deportivo lo que ocasionó más desmanes de los que ya se habían dado.

Villa dio un balance preliminar de la situación y aseguró que hay 20 personas heridas, de las cuales varias tuvieron que ser trasladados de urgencia a los centros médicos más cercanos.

“El estadio y sus alrededores están siendo evacuados de manera controlada por la policía. Al momento un policía y 20 hinchas heridos, algunos de los cuales debieron ser trasladados a centros médicos”, agregó.

El funcionario anunció que habrá sanciones y que se estudiarán las medidas necesarias que se tengan que tomar en situaciones como estas.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. ¡Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar”, finalizó el secretario de Seguridad de Medellín.

Varios videos muestran la intervención de la Policía, en donde intentan separar a un grupo grande de hinchas que continuaban peleándose en las salidas del estadio Atanasio de Girardot.

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) emitió un comunicado en el que aseguró que rechaza de manera categórica “los actos de violencia que empañan la fiesta del fútbol. En los escenarios deportivos de nuestro país debe prevalecer la sana convivencia”.

Por los hechos de violencia ocurridos por parte de ambas hinchadas, tanto el Nacional como Junior afrontarían una sanción económica. El uso del estadio también sería afectado.