"Argentina gana": hincha colombiano sorprende por apoyar al rival de Colombia en las Eliminatorias y tener al 'Dibu' Martínez como ídolo

El juego entre Colombia y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas promete ser intenso dada la rivalidad tras la reciente final de la Copa América en la que La Albiceleste se llevó la victoria.

La tricolor recibirá en Barranquilla a los argentinos en busca de la revancha y seguir sumando puntos para regresar a una cita orbital después de no asistir a Qatar 2022.

Se espera que más de 35 mil hinchas acudan al estadio Metropolitano de Barranquilla para apoyar la selección Colombia, No obstante, para sorpresa de muchos, no todos los colombianos apoyan al combinado de su país.

En las últimas horas se hizo viral un hincha colombiano que se siente más argentino que cafetero en la previa del juego de este martes.

Se trata de un barranquillero que fue entrevistado por el canal Win Sport y que no ocultó su afición por La Albiceleste.

“Siempre me ha gustado el fútbol de Argentina que es de garra y talento”, dijo al ser preguntado por su sorpresiva decisión de apoyar a los gauchos, incluso ante Colombia.

“Argentina siempre busca el triunfo. No ve el empate como una victoria, sino como una derrota”, subrayó.

El aficionado aseguró que le gusta Argentina porque sus futbolistas “tienen hambre de ganar y es siempre su objetivo”.

“Yo me caracterizo porque a mí también me gusta ganar, no me gusta perder”, insistió.

Además, se atrevió a dar como ganadores a los dirigidos por Lionel Scaloni este martes. “Mañana Argentina gana 1 a 0, suave”, aseguró.

Pero, además de ser hincha de Argentina, el polémico aficionado también es seguidor del ‘Dibu’ Martínez. Así lo confirmó un cartel que sostuvo durante toda la entrevista con el medio deportivo colombiano con la leyenda “‘Dibu’, sos el mejor”.

“Hay gente que es muy sinvergüenza”; “Barranquilla debe dejar de ser sede”; “Gente descarada”, fueron algunos de los comentarios en contra del joven aficionado.