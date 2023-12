Arquero del PSG, Sergio Rico, contó detalles secretos del accidente que lo dejó casi un mes en coma: "Perdí 20 kilos"

El pasado 28 de mayo, un suceso paralizó y conmocionó al mundo del fútbol luego de conocerse que el portero del París Saint-Germain, Sergio Rico, sufrió un accidente con un caballo.

El guardameta recibió varias patadas por parte del caballo en la cabeza mientras estaba en el suelo. De inmediato, fue trasladado al hospital en donde fue inducido en coma.

Ahora, varios meses después, el futbolista habló sobre su accidente, lo duro que fue su recuperación y contó algunos detalles inéditos sobre el suceso que lo mantuvo alejado de las canchas durante mucho tiempo.

Durante una entrevista con el medio Cadena Cope, Rico contó que sufrió un traumatismo craneoencefálico. “Perdí 20 kilos. Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos”, indicó.

Sobre el incidente, el guardameta expresó que “recuerdo llegar a Málaga, recogerme un amigo con el coche y caminar dirección a Ayamonte. Y no recuerdo nada más hasta después en el hospital”.

Rico reveló que, pese a que ha intentado recordar algunas cosas sobre los momentos previos a su hospitalización, no ha sido posible y que por más que lo intenta no se acuerda “de absolutamente nada”.

El futbolista, de 30 años, habló sobre la fuerte sedación a la que tuvo que ser sometido durante este duro proceso.

“(La sedación) era de fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso. Alba, mi mujer, me cuenta muchas anécdotas que pasamos con las enfermeras y familiares y no me acuerdo de nada”, afirmó.

Cuando abrió los ojos contó: “Creo que estaban mi mujer y mi madre. El médico me preguntó si reconocía a mi mujer y se lo dije”.

“Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida”, puntualizó Rico, quien también expresó que al inicio le costó “hablar”. Sin embargo, no le quedó secuela alguna.

Sergio comentó durante su entrevista que está ansioso porque sus médicos le den alta y pueda volver a sentirse “futbolista”, ya que después de verlo todo negro ya siente que sale la luz del sol, tanto para él como para su familia.

“Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa, la media. Mi pensamiento no ha cambiado”.

Sin embargo, tiene claro que es un proceso en el que debe tener paciencia, porque: “Si estuviese en mi mano, ya estaría pegando costalazos (…) Acato las órdenes de los doctores, que son los mandan y los que me han salvado la vida, sin pasarme lo más mínimo”.

Ante su rápida recuperación, Sergio dice que se siente agradecido. “He tenido mucha suerte, gracias a Dios no tengo secuelas, me acuerdo de todo, coordino al hablar todo perfecto. Es un milagro, así lo dicen los médicos. Estamos aquí para seguir dando guerra y deseando volver al terreno de juego”, afirmó.

El portero tiene claro que, aunque su prioridad es su salud, también quiere volver a las canchas. Por eso señaló durante su entrevista que “a la doctora la tengo frita. Le escribo cada dos por tres para ver cuándo puedo hacer deporte”.