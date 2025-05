Nueva carta del excanciller Leyva al presidente Petro: "Reconozca que esas desapariciones son propias de una enfermiza condición"

El excanciller Álvaro Leyva envió una nueva carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que hace graves señalamientos sobre los supuestos comportamientos que ha tenido el mandatario durante sus viajes.

"Ciudadanas, ciudadanos: Para su conocimiento me permito enviarles el texto de la carta que, en horas de la tarde del día de ayer 5 de mayo de 2025, le hice llegar al presidente de la República Gustavo Petro Urrego", indicó en su cuenta de X.

En la misiva, Leyva sostiene que la desaparición del jefe de Estado durante un viaje oficial a París no fue un hecho aislado, sino “una reiteración de su conducta que evidencia, una vez más, la gravedad de su condición".

"Señor presidente Petro, usted está enfermo. Su desaparición en París fue la reiteración de una conducta que puso de manifiesto una vez más la gravedad de su condición. De su adicción. Tan evidente lo ocurrido entonces que los hechos sucedidos se fueron confirmando con un sin número de testimonios. Y a propósito de querer enmendar la plana lo asesoraron mal al ponerlo a firmar el Decreto número 1009 del 24 de junio de 2023 consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo y una falsedad ideológica en documento público", consideró.

Según indicó el excanciller colombiano, antes de su posesión, "el presidente venía produciendo escándalos que fueron enfoscados si se quiere, o escondidos o mantenidos en secreto por quienes estaban presentes pensando en la catástrofe moral que sus ignominiosos comportamientos y origen de los mismos podrían significarle a la nación; haceres absolutamente insoportables. Vergonzantes ante el mundo entero. Me refiero a situaciones escandalosas provocadas por usted en Florencia, Italia, ya elegido presidente y próximo a posesionarse. En los patéticos e incontrolables escenarios hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil".

"El 19 de enero de 2023 la Redacción de la revista Semana da a conocer una imprevista noticia: "El presidente Gustavo Petro cancela agenda en Davos". Ya nos encontrábamos allí. Lo sucedido me llevó a suplir un insoslayable compromiso suyo. Me correspondió atender al ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. Sorpresa para él, sorpresa para mí. Los temas centrales fueron las "estrategias de la administración pública y la democracia en tiempos de crisis". Fui yo quien se sintió en crisis. A propósito de la estada en Suiza se hizo mención en algunos círculos de una extraña presencia de unidades de gendarmería de ese país", manifestó.

Leyva indicó que el lunes 9 de enero de 2023 se dio inicio a una visita de Estado suya a la República de Chile. "Él Fue atendido con todos los honores por el presidente Gabriel Boric. Para el martes estaba programada su presencia en el Palacio de los Tribunales de Justicia para saludar al presidente de la Corte Suprema. Para mi sorpresa -una nueva-, y sorpresa para quienes lo esperaban, sin excusa alguna decidió usted no asistir. Me correspondió tomar su lugar. La generosidad de varios magistrados de ese altísimo tribunal, particularmente de una magistrada especialmente interesada en los alcances jurídicos de los Acuerdos de Paz de La Habana, me permitió desenvolverme cabalmente. Pero sentí pesar por usted. Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable", continuó.

"El día jueves 15 de junio de 2023, usted, presidente, inició una visita de Estado a la República Federal de Alemania. Fue recibido solemnemente por el presidente de la nación Frank-Walter Steinmeier y el señor ministro Federal de Asuntos Exteriores. El discurso del jefe de Estado alemán dándole la bienvenida fue sobresaliente. El suyo causó una histórica molestia que entre bambalinas le correspondió a quien esta carta le escribe morigerar la ofensa por usted causada. Deploró usted la caída del Muro de Berlín, uno de los hechos de mayor trascendencia del siglo XX por ser el símbolo fundamental del triunfo de la democracia en occidente y el paso de mayor importancia hacia la reunificación alemana. "Algo le está pasando a su presidente" me comentó sorprendido el ministro federal presente; mi equivalente. En calzas prietas me vi para sacarlo a usted al otro lado. Gran vergüenza sentí", aseveró.

"Tras pedirme la señora Laura Sarabia que lo comunicara a usted con el presidente de la República de Turquía señor Recep Tayyip Erdogan, se logró que tan importante jefe de Estado accediera a llamarlo el día sábado 18 de febrero de 2023. Muy mal día lo consideré. Y tuve razón. La llamada se efectuó. Usted presidente no paso al teléfono", acotó.

"¿Adiviné por qué sucedieron así las cosas? Se me solicitó que otra vez buscara la repetición de la comunicación. Erdogan, serísimo Presidente, accedió. La nueva llamada fue igualmente desatendida", puntualizó.

"Reconozca presidente que esas desapariciones, extravíos y conductas insólitas son propias de una enfermiza condición. Ella, alimentada por un vicio suyo ya de notorio y público conocimiento. Es una tragedia personal suya pero también una tragedia para Colombia toda. Señor, es que usted sigue en la adicción. Al decir de los especialistas, tratase de una dependencia de sustancias que compromete las emociones y el equilibrio psíquico. Lo dicen ellos, no yo. Lo pongo de presente sin eufemismo alguno", recalcó.

"La enfermedad lo invadió presidente. Debe aceptarlo para bien del país. Más valiente su descentrado ministro del Interior señor Benedetti. En reciente entrevista con la periodista Patricia Lara de la revista Cambio -abril 27 para ser más exacto, le manifestó: "Yo no quisiera ser adicto, pero lo soy", enfatizó.

"Presidente Gustavo Petro Urrego: Llegó la hora de revisar su permanencia en la Presidencia de la República. Aspiré a decírselo personalmente. Imposible", concluyó.