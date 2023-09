Así fue el grosero gesto de un piloto de la Fórmula 1 contra su equipo en pleno GP de Japón

El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 se disputó el pasado domingo dejando como gran ganador al neerlandés Max Verstappen, en segundo lugar al británico Lando Norris y tercero al australiano Oscar Piastri.

Sin embargo, la carrera dejó para el recuerdo un hecho insólito que involucró a un corredor del equipo Alpine y dejó al descubierto algunas diferencias al interior de la escuadra.

Se trata del piloto francés Pierre Gasly, quien hizo un grosero gesto contra su equipo tras recibir una orden con la que no estuvo de acuerdo.

Desde su escudería le avisaron por interno que dejará pasar a su compañero de equipo Esteban Ocon, pero Gasly no tomó de buena manera la indicación.

"¿Qué carajo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Yo era más rápido. Si no me hubiera dejado pasar, le hubiera adelantado igual”, señaló.

En medio del reclamo del francés, uno de los ingenieros le respondió: "Sí, lo discutimos en la oficina”, pero eso no lo calmó.

“¿Hablas en serio? ¿Lo dices en serio? Empecé delante, estuve delante toda la carrera, le dejaste que me recortara y entonces...”, continuó.

Pero el descontento del piloto no quedó ahí, Gasly mostró su furia haciendo gestos de inconformidad con sus manos y realizando una puñeta con su mano derecha dirigida a los miembros de su equipo, mientras iba a gran velocidad en el circuito japonés.

Finalmente, Pierre Gasly se ubicó en el décimo lugar, mientras su compatriota y compañero de escudería lo hizo en el noveno puesto.

En la tabla general, el piloto involucrado en el insólito hecho se ubica decimo primero con 46 puntos, por delante de Esteban Ocon que se encuentra en el puesto 12 con 38.