El 'Brujo' Martínez sale en defensa de compañero en la 'Vinotinto' que fue víctima de un acto xenófobo en la Copa Libertadores: "A cada loco le llega su loco"

El mediocampista venezolano José Andrés ‘Brujo’ Martínez salió en defensa de su compañero de selección, Miguel Navarro, quien denunció haber sido víctima de un acto xenófobo en un partido de la Copa Libertadores entre Talleres y São Paulo.

Sobre lo ocurrido, el ‘Brujo’ se pronunció mediante su cuenta en la red social X: “El tiempo de Dios perfecto, a cada loco le llega su loco”.

Martínez, vale apuntar, presta servicios en el club Corinthians del Campeonato Brasileño de Serie A, misma liga que disputa el São Paulo donde milita el paraguayo Damián Bobadilla (quien cometió el acto xenófobo).

El pasado martes 27 de mayo Talleres y São Paulo se midieron por la jornada 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En dicho compromiso se dio un tenso e indignante momento que ha generado fuerte debate.

El lateral venezolano de Talleres Miguel Navarro denunció ser víctima de xenofobia por parte del futbolista paraguayo Damián Bobadilla, volante del cuadro 'paulista'.

En el partido, en el que Talleres cayó en condición de visitante 2-1 contra São Paulo, Navarro afirmó que escuchó un insulto xenófobo por parte de Bobadilla.

Mediante un video que circula en redes, se ve a Navarro llorando mientras sus compañeros hablan con el árbitro sobre el final del encuentro.

Tras dialogar algo con el colegiado, Navarro se va caminando y es interceptado por dos futbolistas de São Paulo, a quien les dice algo y se aleja.

Posterior al cotejo, el jugador explicó ante los medios lo que le pronunció el jugador rival en cuestión.

“Bobadilla viene y me dice que siempre hacemos tiempo y luego me dijo venezolano muerto de hambre (...) Mi cabeza no estaba allí, que se haga justicia, esto no puede seguir pasando. Cuando a un equipo brasileño le dicen eso se arma todo un escándalo, no debe haber racismo o esas cosas, no hablé mucho con el árbitro, pero es lamentable esto”: explicó Navarro ante varios periodistas.