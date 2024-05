Así fue la respuesta de Ricardo Gareca a un veterano de la Selección de Perú que lo acusó de hacerlo pasar los “meses más feos” de su vida

Hace unas semanas Luis Advíncula, uno de los jugadores veteranos de la Selección de Perú, dio unas declaraciones que puso en tela de juicio su relación con el entrenador argentino Ricardo ‘Tigre’ Gareca.

Advíncula, defensa del Boca Juniors, afirmó durante un diálogo con el periodista Horacio Zimmermann que Gareca lo hizo los “meses más feos de su vida”.

“Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron”, lamentó Advíncula, quien advirtió que debido a esa situación estuvo “ocho meses afuera” de la selección.

“No fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo’”, añadió.

Advíncula comentó que tuvo una conversación con el ‘Tigre’, tras el episodio que lo privó de participar en la Copa América Centenario de 2016, quien le dijo que estuviera tranquilo, que él “no veía la vida privada”.

“Dije ‘estoy bien, estoy piola’. ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”, expresó el futbolista de Boca Juniors.

El deportista peruano, de 34 años, acotó durante la entrevista que con la respuesta que le dieron quedó “medio, medio”, sin embargo, explicó: “Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije: 'no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele'. No los veía”.

Ante las acusaciones del defensor, Gareca dio una entrevista en la que le respondió al jugador.

Durante una entrevista con el periodista Hugo Balassone el entrenador de la Selección de Chile comentó la razón por la que no convocó a Advíncula en el 2016. “A veces el jugador, como todos nosotros y los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear”.

“Todos tenemos altibajos. Estamos en un momento espectacular y de pronto caímos o no tenemos la lucidez que antes teníamos”, añadió.

Gareca continuó: “La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos alineados. Hay veces que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma, se pueden desenfocar”.

Y manifestó que como entrenador trata de ver a los jugadores que están mejor enfocados que otros para convocarlos y los que no lo están “por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos, nada más”.

El entrenador argentino elogió a Advíncula señalando que es un “jugador sensacional, de los mejores del mundo” y que él lo sabe porque se lo ha hecho saber en muchas ocasiones, pero recalcó que “mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto”.