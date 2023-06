César Farías suspendido 14 meses por conducta violenta en Ecuador: "Pido disculpas. No estoy loco"

El venezolano César Farías, que se hizo famoso al llevar al popular y veterano Aucas a conquistar su primer título en el torneo de Ecuador de 2022, fue suspendido 14 meses por agresiones a rivales.

El organizador del campeonato nacional informó que Farías deberá cumplir dos meses de suspensión por "conducta violenta" y un año por "agresión a rival".

Tanto la conducta como el castigo quedó en el acta de sanciones del Comité Disciplinario de la Liga Profesional (LigaPro).

¿Qué pasó?

En una confusa acción, el estratega fue atropellado y como reacción golpeó a dos jugadores de Delfín en el partido del domingo, en el que el monarca Aucas perdió 2-0.

Tras el incidente, Farías ofreció disculpas públicas a la afición. "Quiero pedir disculpas al que no tiene nada que ver en esto y vio esas imágenes", dijo.

A modo de explicación, añadió que "no estoy loco. Es como cuando te chocan y te bajas con rabia porque te han dañado el auto. Eso me sucedió. No justifica, pero tampoco es que estaba sentado en el banco y me levanté corriendo, empujando gente".

El exentrenador de Bolivia y Venezuela también negó que busque pretexto para dejar el elenco quiteño.

"Sería incapaz de irme de aquí generando un problema. Si tengo la necesidad y el deseo de irme, me voy a sentar cara a cara con él (Danny Walker, presidente del equipo) para explicarle mis motivos, pero jamás generaría un problema para salir", sostuvo.

A una fecha de que concluya la primera etapa del certamen de 2023, Aucas marcha octavo entre 16 planteles con 21 puntos en 14 partidos.

Quedó fuera de la Libertadores en disputa. Anda cuarto y último en el Grupo A con 4 puntos en 5 presentaciones.

Farías, quien en 2016 ganó el Torneo Apertura de Bolivia con el club The Strongest, se vinculó a Aucas el año pasado