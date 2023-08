Con contundentes mensajes, Deyna Castellanos y la selección femenina de Inglaterra se unen al apoyo a la jugadora Jenni Hemoso

Las palabras dadas por Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, en la reunión extraordinaria que se celebró este viernes 25 de agosto para esclarecer lo del beso que el dirigente le dio a la futbolista Jenni Hermoso durante la premiación del final del Mundial Femenino, alimentaron más la polémica que se ha generado en torno a este acto.

"No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", gritó Rubiales en la reunión y agregó que el beso sí fue consensuado: "¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", añadió.

"Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido que esta es la clave de todas las críticas", añadió Rubiales.

Arremetió, además, contra lo que denominó el "falso feminismo" que consideró le ha hecho "daño" a España.

Sus palabras han tenido recurrencia en el mundo deportivo y figuras como el exportero Iker Casillas, la ganadora dos veces del Balón de Oro, Alexia Putellas, otras compañeras del fútbol como Olga Carmona y la medallista olímpica Ana Peleteiro Brión, entre otros, han expresado su solidaridad a la jugadora Hermoso.

A estas voces de solidaridad se unió la futbolista venezolana Deyna Castellanos, quien a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) expresó su solidaridad con su colega española y aseguró que lo ocurrido en la asamblea extraordinaria de la RFEF es “inaceptable”.

La selección inglesa, subcampeona del Mundial Femenino, fue contundente con un corto comunicado publicado en sus redes sociales en el que calificó a la Federación Española de fútbol de ser una organización “sexista y patriarcal”.

“Acciones inaceptables permitidas por una organización sexista y patriarcal. El abuso es el abuso y todos hemos visto la verdad”, inicia la misiva de ‘las leonas’.

“El comportamiento de quienes se creen invencibles no debe tolerarse y la gente no debería necesitar que la convenzan para actuar contra cualquier forma de acoso. Todos estamos contigo, @jennihermoso y con todas las jugadoras de la selección española”, finalizó el escrito.

Mientras continúa la polémica, Rubiales se mantiene en el cargo como presidente de la federación española de fútbol, pese a las voces que han pedido su renuncia debido a su comportamiento.