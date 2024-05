Con este emotivo comunicado Edinson Cavani dice adiós a la Selección de Uruguay

En horas de la tarde de este jueves 30 de mayo Edinson Cavani puso punto final a su historia con la selección uruguaya de fútbol.

El propio futbolista de 37 años de edad publicó en sus redes sociales un comunicado anunciando dicha decisión.

‘El matador’, como es apodado, comunicó la situación luego de que se diera a conocer que el DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, no cuenta con el experimentado atacante para la Copa América 2024.

“El camino recorrido es mi mayor recompensa (...) Mi querida celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender”, inició Cavani en la notificación.

VEA TAMBIÉN El "Loco" ha vuelto a hacer de las suyas: Marcelo Bielsa convoca a la Selección de Uruguay a jugador amateur o

“Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país”, continuó.

"Fueron sin duda muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!", agregó Cavani, que actualmente milita en las filas del club argentino Boca Juniors.

Cavani disputó cuatro mundiales con su combinado, en 2010, 2014, 2018 y 2022, el mejor de ellos fue el de Sudáfrica 2010, tras quedar en la posición número 4.

Con la selección de su país, el también apodado cariñosamente como ‘Tarzán’ marcó 58 tantos.

Entre otros torneos disputados con su combinado nacional Cavani disputó la Copa América 2011, la Copa Confederaciones 2013, la Copa América 2015, la Copa América Centenario, la Copa América 2019 y la Copa América 2021.