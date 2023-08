¿Contradicción en la FIFA? premio monetario de las jugadoras del Mundial femenino estaría en riesgo

Este martes se dio a conocer que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, se retractó sobre los pagos individuales a las jugadoras que iban desde los 30.000 dólares.

La idea inicial del máximo ente regulador del balompié internacional era otorgar premios a cada jugadora y a medida que cada combinado fuera avanzando en el certamen la suma aumentaría.

Lo previsto hasta hoy era que las jugadoras más destacadas (con mejor puntaje, pero eliminadas en fase de grupos) recibieran 30.000 dólares y las que pasaran a octavos US$ 60.000.

Por su parte, según lo pautado por el comité administrativo de FIFA, aquellas que pasaran a cuartos de final debían recibir 90.000 dólares; las finalistas US$ 195.000 y las campeonas US $270.000. Sin embargo, al parecer ya no será así por órdenes de Infantino.

De momento, según medios deportivos que siguen de cerca el Mundial, para la FIFA cualquier pago que se haga debe ser consultado antes con las distintas federaciones de fútbol que hacen parte de la Copa del Mundo Australia/Nueva Zelanda 2023.

“Estos pagos lo haremos a través de las asociaciones, y después las asociaciones, por supuesto, harán los pagos relevantes a sus jugadoras. Estamos en contacto con todas las federaciones”, argumentó Infantino.

Con grandes expectativas arrancó el torneo femenino más importante a nivel de selecciones, aún más con los incentivos que fueron mencionados, por ende, la contradicción en el seno de FIFA supone un retraso en el magno evento.

Más allá de esta información, varios presidentes de las diversas federaciones presentes en el Mundial han indicado que todo se trata de un “malentendido”, pues alegan que el dinero prometido por FIFA simplemente será enviado a las federaciones participantes como “canal regular”.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA se desarrolla en distintas ciudades de Australia y Nueva Zelanda; torneo que inició el pasado 20 de julio y tendrá su clausura el próximo 20 de agosto del año en curso.