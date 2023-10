"Creo que Fabra ya no está para estos trotes": La fuerte crítica de Carlos Antonio Vélez a la Selección Colombia

Con el calor de la ciudad de Barranquilla en contra, la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa rescató a última hora un empate 2-2 ante Colombia este jueves 12 de octubre, por la tercera fecha de la eliminatoria sudamericano.

VEA TAMBIÉN “Resucitamos a James": La reacción de la prensa uruguaya al partido de su Selección frente a Colombia o

El compromiso inició con un ligero control de pelota de Uruguay, que no fue intenso a la hora de atacar y a medida que avanzaba el juego, Colombia se asentaba mejor en la cancha. Al minuto 35’, tras un control de balón en el vértice del área, James Rodríguez concretó desde el aire con un “zurdazo” que cruzó la meta del portero Santiago Mele para poner arriba a los locales.

Sin embargo, la respuesta ‘Charrúa’ llegó al inicio del segundo tiempo tras un tiro de esquina cobrado por Nicolás de la Cruz que conectó Mathías Olivera de cabeza para dar paridad al encuentro de forma momentánea.

Al minuto 52, Santos Borre metió centro al área que pegó en James Rodríguez, desacomodando al bloque defensivo, quien no logró contener la aparición de Mateus Uribe, quien la tomó, se acomodó y sacó el remate al costado izquierdo imposible para el arquero ‘charrúa’ y así llegó el 2-1. Hubo protestas por una mano del ‘10’ colombiano, pero el juez central Piero Maza se apoyó en el VAR y decidieron que fue involuntaria.

Y cuando todo parecía ser una victoria para los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, al minuto 85, un envío largo desde el área de Uruguay dejó ‘cara a cara’ a Maximiliano Araujo con el portero Camilo Vargas, quien, en una imprudencia por desarmar al uruguayo, se lo llevó puesto y árbitro decretó penalti y, además, expulsó al arquero, quien ya tenía amarilla por una falta en el primer tiempo y vio la segunda cartulina amarilla.

VEA TAMBIÉN Camilo Vargas rompió registro único que tenía Colombia en su arco tras ser expulsado frente a Uruguay o

Álvaro Montero ingresó para intentar contener el penalti que cobró Darwin Nuñez, pero iba muy bien colocado al ángulo izquierdo, imposible para el guardameta y así llegó la igualdad para Uruguay y el partido terminó 2-2.

Finalizado el encuentro, llegaron los análisis respectivos y uno que omitió su concepto fue el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, quien no se guardó nada y aseveró que ha sido “el partido más flojo que ha visto de la era Lorenzo (técnico argentino de Colombia)”, además de criticar a ciertos jugadores por su nivel individual.

“Ha sido el partido más flojo que le he visto a Colombia en la era Lorenzo: cambió mal, dirigió mal y no recompuso, descompuso. Sigo creyendo que Fabra ya no está para estos trotes, Santiago Arias estuvo mejorcito, pero atacaron su espalda todo el partido, lo de Barrios si es penoso”, aseveró el periodista.

Sin embargo, Carlos Antonio también destacó el nivel de otros futbolistas: “Muy bien Mateus Uribe, muy bien Jhon Arias, fue una fiera en todo el sentido peleando con los grandotes de Uruguay recuperando pelotas, lo de Luis Díaz fue más de entereza, pues futbolísticamente perdió la mayoría de los duelos”.

Ambos combinados ‘pasan la página’ tras repartirse los puntos y piensan en la cuarta fecha que se disputará el martes 17 de octubre en la que Uruguay recibirá a Brasil, en el clásico de la fecha, y Colombia visitará a Ecuador.