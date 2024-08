Cristiano Ronaldo habla del club en el que "posiblemente se retirará" y responde si quiere ser director técnico

El delantero portugués Cristiano Ronaldo concedió una entrevista al canal de su país Now en la que habló sin restricciones sobre varios aspectos de su vida que despiertan, recurrentemente, la curiosidad entre sus fanáticos.

Ronaldo se refirió, por ejemplo, al club en el que considera que podría retirarse del fútbol profesional para dar fin a su estelar carrera.

Expresó que el club en el que “posiblemente” diga adiós al fútbol es el Al-Nassr de Arabia Saudita en el que actualmente se encuentra.

VEA TAMBIÉN El nuevo récord que batió Cristiano Ronaldo esta vez por fuera de las canchas de fútbol o

El luso indicó que ese momento llegará “en dos o tres años”. “Probablemente me retiraré aquí en el Al-Nassr”. “Estoy muy feliz en este club. Me siento también muy bien en este país, me encanta jugar en Arabia Saudita”, afirmó.

El atacante, de 39 años, también se pronunció sobre la posibilidad de ser director técnico en el futuro, tras el retiro, a lo que respondió sin titubeos que no lo tiene en sus planes.

“En mi mente por el momento no pasa la posibilidad de ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por a cabeza. Nunca he pensado en ello. No veo mi futuro pasando por ahí”, expresó.

El ‘Bicho’ indicó que, por el contrario, se ve “haciendo otras cosas por fuera del fútbol”. “Pero el futuro solo Dios lo sabe”, aseveró.

El delantero también habló sobre sus convocatorias a la selección de Portugal y mencionó que de momento no tiene intención de retirarse del equipo.

VEA TAMBIÉN El nuevo trabajo que tendrá Cristiano Ronaldo sin haberse retirado oficialmente del fútbol profesional o

“Ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar (…). Cuando deje la selección no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea de mi parte, pero también muy meditada”, aseveró.

Ronaldo, cabe recordar, ha conquistado con Portugal tanto la Liga de Naciones como la Eurocopa.