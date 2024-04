Críticas a futbolista español que vendió su camiseta por 50 euros a un fanático: "Yo no soy millonario, ya me gustaría"

“Ha sido todo muy rápido, para que la gente lo entienda, nosotros estamos en Primera RFEF en el Málaga, no tenemos un contrato que la gente se pueda pensar (...) Yo no soy millonario, ya me gustaría”, fueron las palabras con las que un futbolista español se defendió ante las críticas, luego de vender su camiseta por 50 euros a un fanático.

Se trata de Dani Lorenzo, futbolista del Málaga CF, que juega en la demarcación de centrocampista. El jugador de 21 años de edad no la pasa bien por estas horas, luego de que se filtrara un vídeo grabado un video difundido por el medio español de comunicación 'El Chiringuito TV' .

En el audiovisual se puede observar al futbolista ir a un tramo de las tribunas y firmar, al término del partido, varias camisetas y balones de varios aficionados.

No obstante, un fanático le pide la camiseta a Lorenzo. “Dani, tírate el rollo, que vivimos aquí en Madrid. Danos una ‘camisetilla’ que nos las ponemos aquí”, solicitó el seguidor, a lo que el futbolista respondió: “Lo único es que a nosotros nos la cobran”.

Posteriormente, el fanático pregunta: “¿50 euros, sí?, Vale yo te los doy”. Acto seguido, saca el billete de 50 euros y se lo entrega por una de las barandas que divide la tribuna con el recinto deportivo”.

Al recibir el dinero, Lorenzo se quita la camiseta y se la da al seguidor, algo que no ha sentado para nada bien tanto al resto de la afición malagueña como a los amantes del fútbol.

Tras la polémica generada, el futbolista del Málaga sostuvo: "Lo hice con toda la buena fe del mundo, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda", se justificó.

“Esto es indignante, entiendo que son de Primera Federación, pero entonces no la vendas, explica y no la vendas porque quedas muy mal”; “Este chico tiene futuro, pero con este tipo de situaciones el mismo se está poniendo obstáculos”; “No pago 50 euros por esa camiseta jamás”, son algunos de los comentarios recogidos en redes sociales.

Desde la pasada temporada, el equipo andaluz, que hace diez años unía a España en su sueño de Champions, bajó a la Primera RFEF, tercera categoría, tras descender de Segunda división.