'Dibu' Martínez fue abucheado a su llegada a la ceremonia del Balón de Oro en París: su esposa no pudo ocultar el disgusto

El portero de la selección de Argentina y el Aston Villa, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se quedó este lunes con el Trofeo Yashin, conocido como Guante de Oro, que entrega la Revista France Football y reconoce al mejor guardameta del planeta.

‘Dibu’ Martínez se quedó con el ansiado premio por el que también competían Gianluigi Donnarumma, del Paris Saint-Germain; Diogo Costa, del FC Porto; Gregor Kobel, del Borussia Dortmund; Andriy Lunin, del Real Madrid, y Yann Sommer, del Inter Milan, entre otros.

No obstante, antes de ingresar al Théâtre du Châtelet de París, donde se llevó a cabo la ceremonia, Martínez y su esposa vivieron un incómodo momento.

VEA TAMBIÉN Se conoce el puesto que ocupó la colombiana Mayra Ramírez en la disputa por el Balón de Oro que volvió a ganar la española Aitana o

Durante la entrada de los protagonistas, quienes pasaron por la alfombra roja, el guardameta argentino y su esposa, Amanda Gama Martínez, fueron abucheados por los hinchas franceses que se congregaron en los alrededores del escenario.

El portero fue chiflado por los aficionados, quienes todavía recuerdan la final del Mundial Qatar 2022, donde los galos cayeron en definición desde el punto penal por cuenta de las atajadas del ‘Dibu’.

En las imágenes que se conocieron se observa la evidente incomodidad de su esposa, quien incluso en varias oportunidades mira hacia los lados tratando de entender la situación.

No obstante, eso no impidió que el arquero del Aston Villa se quedara con el preciado premio, que también obtuvo en la pasada temporada.

Cabe recordar que del guardameta ganó con su selección la Copa América y se destacó como figura del Aston Villa, que compite actualmente en la Champions League 2024.

“Es un honor volver a estar aquí”, dijo tras recibir el premio. ”Yo no me veo como el mejor, hay muchos jugadores increíbles. Para mí es más importante ganar títulos colectivos. Confío en lo que me dicen mis entrenadores”, agregó.

VEA TAMBIÉN Esta es la posición en la que quedó el argentino 'Dibu' Martínez en la carrera por el Balón de Oro o

La ceremonia del Balón de Oro se realizó este lunes bajo la sombra de la ausencia de una robusta delegación del Real Madrid que a última hora decidió cancelar su participación porque, al parecer, se enteró que Vinicius no sería el ganador del premio al mejor jugador del año.

El ganador, finalmente, fue el mediocampista español Rodrigo Hernández, conocido como 'Rodri', quien integra la plantilla del Manchester City.