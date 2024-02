'Dibu' Martínez recordó el gesto obsceno a Mbappé en la tanda de penales del Mundial Qatar 2022: “Soy muy inocente”

Emiliano ‘Dibu’ Martínez es uno de los arqueros más destacados de la actualidad y al mismo tiempo uno de los más polémicos. Sus gestos y comportamientos en los partidos no han sido aplaudidos de la misma manera que sus atajadas por los aficionados.

Semanas atrás, se conoció un video donde se observa al arquero argentino haciendo un obsceno gesto contra el francés Kylian Mbappé en los penaltis, cuando la serie iba 3 a 2 a favor de los gauchos.

Las imágenes muestran al ‘Dibu’ acercándose de más hacia al goleador mientras este se disponía a agacharse para colocar el balón en el punto penal.

En ese instante, Martínez le acercó sus partes íntimas a Mbappé en un acto provocador para distraerlo al momento de cobrar el penalti. Para ese momento, Mbappé se burló de la situación, mientras el árbitro central lo separaba, aunque sin llamarle la atención y sin amonestarlo.

En una entrevista reciente para DSports, el portero argentino fue consultada precisamente sobre dicho momento, pero aseguró que no recuerda cómo se dio el inusual episodio e insistió en que es una persona inocente cuando juega.

“Ni me acuerdo, me mandan cada cosa. Hay 70 mil cámaras y no te das cuenta que estás jugando una final del Mundial. Capaz lo hago en un entrenamiento y no lo ve nadie”, aseguró.

“Eso soy yo. Soy muy inocente a la hora de jugar”, insistió.

El guardameta señaló, además, que su sueño es consagrarse como arquero histórico de la selección argentina y ganar unos Juegos Olímpicos. A su vez, aseguró que buscará clasificarse con el Aston Villa a la Champions League, ya que es uno de sus sueños poder disputar la competición europea.