Duras críticas de un entrenador a uno de sus jugadores por errar penal clave en Champions League: "Es uno de los peores lanzadores"

Por estos días se están disputando los juegos de play-offs en la Champions League para conocer los otros ocho equipos clasificados a los octavos de final del torneo continental.

Este martes, se enfrentaron el Atalanta de Italia y el club Brujas de Bélgica, encuentro que terminó 3 a 1 (5 a 2 en el global) y le dio la clasificación al equipo belga.

El equipo italiano perdió ante su público, pese a ser el favorito para clasificarse a la ronda de octavos de final, y desató la furia de su técnico Gian Piero Gasperini, quien no se guardó nada al hablar de uno de sus delanteros que desperdició un penal clave.

Se trata del nigeriano Ademola Lookman, a quien su entrenador le cayó con todo en la conferencia de prensa posterior por errar un penal a los 61 minutos, cuando el resultado parcial era de 3 a 1 a favor de los belgas.

“Creo que es uno de los peores lanzadores de penaltis que he visto, incluso en los entrenamientos los lanza muy mal. También estaban De Ketelaere y Retegui, y tomó el balón en una ola de euforia. Es un gesto que no me gustó en absoluto", dijo el director técnico.

Las palabras del entrenador llegaron hasta el mismo Lookman, quien dijo sentirse “dolido” por los señalamientos.

“Que me señalen como lo han hecho me duele y me hace sentir que me faltan al respeto, ya que lo doy todo cada día para llevar el éxito a este club y a sus increíbles seguidores”, escribió Lookman en sus redes sociales.

“Para ser honesto, he tenido que lidiar con muchos momentos difíciles en este club, la mayoría de las veces no hablé de ellos, porque primero tenía que proteger al equipo”, agregó.

A su vez, explicó que la persona designada para lanzar los penales le pidió que lo hiciera y por eso asumió la responsabilidad.