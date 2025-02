Entrenador mundialista casi se va a los golpes con hincha tras juego en la liga colombiana: "No me voy a dejar irrespetar"

Un entrenador colombiano, mundialista exitoso con selección centroamericana, casi se va a los golpes con un hincha de su equipo en medio de los reclamos por los malos resultados tras el comienzo del torneo apertura.

Se trata del entrenador Jorge Luis Pinto, quien se enfrentó a un hincha del club que dirige, Unión Magdalena, tras el empate sin goles en la fecha quinta de la liga local.

Y es que la actualidad del club no es la mejor desde su ascenso a primera división. De los cuatro juegos que ha disputado no ha ganado ninguno y acumula tres derrotas.

VEA TAMBIÉN FIFA plantea novedosa propuesta que cambiaría de forma radical cómo se cobran los penaltis en el fútbol o

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron al entrenador visiblemente molesto con un aficionado en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta e incluso intercambiando palabras con él.

Además, se vio al hincha increpando al entrenador santandereano, quien se refirió al episodio en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Equidad, que terminó empatado sin goles.

“Pregúntenle a la tribuna qué dice. He recorrido el mundo, he estado en estadios con 80.000 personas, y jamás pasó algo así. No me voy a dejar irrespetar”, declaró.

A su vez, dejó entrever que estaría dispuesto a renunciar a su cargo en caso seguir recibiendo improperios de su misma hinchada.

“Pinto puede perder lo que sea menos la dignidad y no me voy a dejar irrespetar. No tengo la menor duda; si me van a irrespetar, que se busquen a otra persona”, advirtió.

Actualmente, Unión Magdalena se ubica en zona de descenso en la tabla de promedios y en la liga local se ubica en la posición 17 con tres puntos.

Cabe recordar que Jorge Luis Pinto tuvo un paso exitoso por la selección de Costa Rica en el Mundial Brasil 2014, donde incluso llegó hasta la fase de cuartos de final.