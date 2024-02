Eden Hazard explica por qué no triunfó en el Real Madrid: "es un club un poco fanfarrón"

Tras cuatro meses desde que anunció su retiro del fútbol profesional con apenas 32 años, el exfutbolista belga Eden Hazard rompió el silencio sobre su turbulento paso por el Real Madrid, el último club en el que milito.

En una entrevista para el diario francés L'Equipe, Hazard se sinceró sobre su carrera y su amor por el Real Madrid, a pesar de que cumplir su sueño de jugar en la 'casa blanca' no salió como esperaba.

VEA TAMBIÉN El futbolista belga Eden Hazard anunció su retiro del fútbol con apenas 32 años o

"Ahora es fácil decirlo. Desde pequeño he sido fan de Zidane. Estaba Zidane, así que me encantaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca... tiene un encanto que los demás no tienen", dijo.

Hazard admitió que nunca fue conveniente fichar por el Real Madrid pero que aceptó la oferta porque lo veía todo un sueño: "No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí".

El belga también habló sobre lo que se le complicó en el club español y la razón por la que, en cuatro temporadas, marcó apenas 7 goles en 76 encuentros, además, jugó solo cinco partidos. completos.

"El Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Es complicado jugar allí (...) quizá necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la placa, el encierro. Vuelvo, me duele, me fuerzo. En la segunda temporada, me tiraba pedos por todas partes. Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones...", señaló.

Hazard fichó por el Real Madrid en 2019 en una transacción que superó los cien millones de euros más 40 por objetivos que no se cumplieron.

Meses después de su llegada al club 'merengue' ya era blanco de críticas por parte de la hinchada que no perdonó su bajo nivel y su alto costo.

A esto también respondió: "Me siento un poco como si les hubiera defraudado. Tengo ganas de decirles: "Eh, no es culpa mía, mi cuerpo me ha fallado. Lo intenté, pero no funcionó. Lo siento", añadió.