El detalle que tuvo la Selección Colombia con los periodistas chilenos tras el partido de la eliminatoria

Chile y Colombia empataron 0 - 0 el pasado martes 12 de septiembre en Santiago, en un flojo partido por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana para la Copa del Mundo de 2026, que dejó a ‘la roja’ en los últimos puestos con un punto y a la ‘tricolor’ tercera e invicta con 4 unidades.

Al término del partido, en la zona mixta donde los periodistas esperan por los protagonistas del encuentro para escuchar sus reacciones a lo acontecido en el campo de juego, ocurrió un detalle del que poco se ha hablado.

Resulta que la utilería de la Selección Colombia había preparado una ligera comida para después del partido que consistía en un sándwich con una bebida, pero quedó de sobra, por lo que en lugar de devolverlos o botarlos, decidieron regalárselos a los reporteros.

Como se observa en el clip, el utilero le repartió a quienes levantaron la mano para pasar el hambre mientras hacían su trabajo, un gesto que ha sido muy aplaudido en redes sociales, ya que no es muy común.

“En Colombia donde come uno, comen dos”, “así son los colombianos, cuando los visité no me negaron comida”, “a los colombianos nos enseñan a no botar la comida, sino compartirla”, “es un lindo gesto”, “estos actos son los que me hacen sentir orgulloso de ser colombiano”, “estos son los colombianos de mostrar”, entre otros han sido los comentarios.

Luego del empate, Chile y Colombia ya piensan en lo que será la tercera y cuarta jornada de la eliminatoria que se disputará en octubre próximo. ‘La Roja’ recibirá a Perú en el clásico del Pacífico y visitará a Venezuela, mientras que los cafeteros esperan a Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla y después viajarán a enfrentar a Ecuador.