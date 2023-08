El director técnico del Real Madrid califica de tema "delicado" el beso del presidente de la federación española a jugadora

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se pronunció este jueves sobre el beso que le dio, sin consentimiento, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la futbolista española Jennifer Hermoso en la celebración por la obtención el pasado domingo de la Copa del Mundo Copa Mundial Femenina de la FIFA.

“Es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente", manifestó Ancelotti en una rueda de prensa.

Ancelotti, no obstante, se negó a opinar sobre si Rubiales debería dimitir y expresó que "hay órganos que deben decidir sobre este tema".

Las críticas en contra de Rubiales no han parado de llover luego de que, justo después del título de España, se le ve sujetar la cabeza de la jugadora con sus dos manos antes de besarla inesperadamente en la boca.

El presidente en funciones del gobierno español, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Liga Profesional de Fútbol Femenino e incluso una de las jugadoras más conocidas, la estadounidense Megan Rapinoe, han tenido duras palabras hacia Rubiales, cuya permanencia en el cargo se antoja cada vez más difícil.

Rubiales, que en un principio llegó a insultar a quienes le criticaban, pidió perdón después en un video.

"Hay un hecho que tengo que lamentar y es lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde seguramente me he equivocado", sostuvo en el video.

Pero sus disculpas no han convencido, tanto así que el gobierno español exigió un "informe urgente y transparente" a la RFEF.

El miércoles por la tarde Jennifer Hermoso anunció en un comunicado que dejaba encargarse de su defensa a su sindicato, Futpro, que pidió "medidas ejemplares" contra Rubiales.

En medio de la creciente presión para que se actúe contra Rubiales, la RFEF convocó una asamblea de urgencia para este viernes y activó una investigación interna sobre el incidente.