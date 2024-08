El drástico cambio de look de Richard Ríos por el que las fanáticas dicen que extrañan sus rulos

El mediocampista de la selección Colombia, Richard Ríos, sorprendió por su gran nivel en la Copa América que se disputó el mes pasado en Estados Unidos y en la que los cafeteros llegaron hasta la gran final, la cual perdieron ante Argentina.

El volante del Palmeiras se convirtió en un jugador clave para el buen funcionamiento de los dirigidos por Néstor Lorenzo. Incluso, muchos especialistas consideraron que fue la gran revelación de la Copa América por su capacidad técnica.

No obstante, ese no fue el único elogio que se llevó Ríos durante el torneo continental. También se robó las miradas de muchos admiradores, quienes incluso llegaron a calificarlo como el jugador más sexi de la Copa.

El talentoso mediocampista se llevó los elogios de propios y extraños por su aspecto físico, sin embargo, en el último fin de semana, el colombiano exhibió un nuevo cambio de imagen después de la Copa América.

Lo hizo en el partido del pasado domingo de su equipo Palmeiras ante Sao Paulo por la fecha 23 del Brasileirao. El colombiano apareció con su cabello completamente blanco y más corto de lo habitual, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

Muchas de sus fanáticas no dudaron en reaccionar al nuevo look de Ríos, aunque no ocultaron su desagrado por la desaparición de sus pequeños rulos.

"Me gusta, pero se ve raro”; "Dios mío este hombre es lindo con lo que sea, pero ¿sus rulitos?"; "La verdad es que sus rulitos son su esencia, le lucen mucho más", fueron algunos comentarios de los internautas.

El colombiano seguramente volverá a vestir la camiseta de la selección Colombia en la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará entre el 5 y el 10 de septiembre. Colombia jugará ante Perú en, Lima y Argentina, en Barranquilla.