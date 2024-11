El jugador que hizo “paralizar” a Juan Fernando Quintero cuando lo conoció: “me demostró su grandeza”

El jugador colombiano Juan Fernando Quintero recientemente ha dado de qué hablar por su desempeño con el Racing de Argentina que ayudó a que el equipo consiguiera la Copa Sudamericana y volviera a ganar un título internacional después de 36 años.

‘JuanFer’ fue determinante en el partido de vuelta de la semifinal del torneo contra Corinthians anotando un doblete que llevó a la victoria al equipo de Avellaneda y, posteriormente, clasificarse a la gran final contra el Cruzeiro de Brasil y lograr el tan anhelado título.

Recientemente, Quintero estuvo en un stream con Coscu hablando de fútbol, de la consecución del título de Racing y de otros detalles que ha tenido la carrera del colombiano, quien es muy querido en Argentina también por los hinchas de River Plate.

Entre esos detalles contó el momento en que compartió con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, a quien pudo conocer en la Copa América y cruzó unas palabras en la final que la ‘albiceleste’ le ganó a los ‘cafeteros’.

“A Messi lo conocí en la Copa América y me pasó algo muy particular, después de la final yo estaba súper triste y él me mira y yo digo ‘uy que pena’, cuando veo después que se viene hacia a mí, me mostró su respeto y me dijo que me felicitaba, que cabeza arriba y pues fue un momento muy bonito”, contó ‘JuanFer’.

El enorme gesto de Messi con el colombiano generó diferentes reacciones: “como no te iba a abrazar Messi si él vio el golazo que hiciste en el Bernabeu”, “el mejor jugador del mundo y el mejor ser humano”, “siempre es el más grande con sus detalles”, “entre cracks se entienden”, entre otros mensajes.

El futuro de Juan Fernando Quintero es incierto, pues no se ha concretado una renovación con Racing para afrontar la Copa Libertadores del próximo año y suena para algunos equipos, incluso de Colombia.