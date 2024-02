Escándalo en el fútbol inglés: estrella de la Premier League estaría internado en rehabilitación por una adicción

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol, exactamente a la Premier League, luego de conocerse que una de sus más habría ingresado a rehabilitación tras consumir ‘hippy crack’.

Así lo reportó el medio británico The Sun luego de publicar que un importante futbolista de la Premier League se convirtió en el primero en ingresar a un programa de rehabilitación por tener problemas de adicción al ‘hippy crack’, mejor conocido como ‘el gas de la risa’.

El jugador, cuya identidad el medio ha mantenido protegida, fue internado en un centro de rehabilitación durante la temporada de Navidad, luego de que la Policía descubriera una decena de tubos de gas en su vehículo.

Una fuente le comentó al medio inglés que “su familia se dio cuenta y pidió ayuda al club”. “Al jugador le dijeron que, si quería salvar su carrera, tenía que ir a un centro residencial especializado y buscar ayuda. Básicamente, está en proceso de desintoxicación de la misma manera que lo haría usted si fuera adicto al alcohol o cualquier otra droga”.

La fuente también añadió: “Es el primer futbolista de la Premier League en recibir tratamiento por adicción al óxido nitroso, pero, dado lo extendido que está su uso entre los jugadores, es poco probable que sea el último”.

El ‘hippy crack’, mejor conocido como ‘el gas de la risa’, es el óxido nitroso que se usa para poder inflar los globos y su consumo consiste en inhalarlo de manera repetitiva y ya es considerada como una droga de Clase C.

Sin embargo, este tipo de drogas es más habitual de lo que se cree entre los jugadores de fútbol.

El jugador del Manchester United, Brandon Williams, fue captado el pasado mes de marzo inhalando ‘hippy crack’ mientras estaba de copiloto de un Mercedes cuando estaba cerca del campo de entrenamiento del club.

El centrocampista del Everton, Dele Alli, fue fotografiado en una fiesta consumiendo ‘hippy crack’. Otro caso es el del jugador Tyler Burey, quien se grabó inhalando ‘el gas de la risa’ mientras conducía y lo subió a su cuenta de Snapchat en 2021.

En 2018, varios exjugadores del Arsenal fueron grabados inhalando ‘hippi crack’ en una fiesta privada en un exclusivo club de Londres. Los jugadores implicados en esta polémica fueron: Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Mesut Özil y Pierre- Emerick Aubameyang. Ninguno de ellos actualmente integra el club.

Pese a que este tipo de droga circula cada día con más frecuencia en algunos clubes ingleses, The Sun ha asegurado que “los jugadores creen que pueden salirse con la suya porque no aparece en las pruebas de drogas y hasta hace poco no era ilegal, pero algunos son adictos y está teniendo un efecto enormemente negativo en su salud y sus carreras”.

La misma fuente, que le reveló los detalles de la rehabilitación de la estrella de la Premier League, le aseguró al medio inglés que los jugadores que hacen esto comenzaron, en su mayoría, durante la cuarentena por la pandemia por el covid-19.

“Una estrella de la Premier League celebró recientemente su cumpleaños y gastó casi 10,000 libras esterlinas en botes. Está sucediendo en todos los clubes y algunos de los que lo utilizan son jugadores muy conocidos. No estoy seguro de que alguno de ellos sepa que ahora es un medicamento de Clase C”, añadió la fuente.

La fuente también expresó que estos jugadores son muy inteligentes, pues aunque no contienen cantidades en sus propiedades como cannabis, sí tienen reservas de globos para ellos y sus amigos.

Los riesgos de consumir este tipo de droga son altas, aunque no lo parezca, ya que al ser inhalado con mucha frecuencia y en grandes cantidades, el ‘hippy crack’ puede hacer que se reduzcan los niveles de la vitamina B12.

Un caso muy sonado en su momento por el consumo excesivo de este tipo de droga es el de la muerte del futbolista del Liverpool, Kayleigh Burns, quien falleció en 2022 tras inhalar ‘el gas de la risa’ en una fiesta en Leamington Spa.