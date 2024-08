Esta es la curiosa condición que le impuso LeBron James a su hijo para jugar juntos con los Lakers

Hace unos meses se anunció un hecho totalmente insólito en la NBA tras conocerse que Bronny James y LeBron James se convirtieron en el primer dúo de padre e hijo en compartir equipo tras el fichaje del joven en los Lakers, equipo en el que juega su padre desde hace varios años.

El deportista, de 19 años y 1,86 metros, fue el foco principal en la segunda ronda del draft de la NBA y fue elegido en el lugar 55 por los Angeles Lakers, equipo en el que juega su padre desde el 2018.

En varias ocasiones, LeBron, cuatro veces jugador ‘Más Valioso de la NBA’, puso sobre la mesa su deseo para jugar junto a su hijo la próxima temporada, en lo que sería la primera vez en la historia de la liga en que se produce una combinación padre-hijo.

Sin embargo, ante la tan esperada temporada en la que veremos a padre e hijo deslumbrar en las canchas con su talento, LeBron le ha impuesto una condición a Bronny mientras estén en las instalaciones de los Lakers o disputando algún partido.

El basquetbolista, de 39 años, le impuso la condición a su hijo de que mientras jueguen juntos en cualquier cancha de la NBA y dentro de las instalaciones del equipo tiene prohibido llamarlo “papá”.

Según reveló LeBron durante un evento de uno de sus patrocinadores: “Ya definimos eso. Él no me puede llamar ‘papá’ dentro de las instalaciones. Una vez que salimos del entrenamiento puede volver a ser ‘papá’, en el camino de regreso, en casa, puedo ser ‘papá’”.

Por lo que el joven deportista podrá llamar a su padre de muchas maneras, como ‘Bron’ o GOAT, (que significa el mejor de todos los tiempos en inglés), de todo menos papá.

“Me puede llamar 2-3, me puede llamar Bron. O ya sabes, GOAT si así lo desea. Es fácil para mí porque todo el tiempo le he dicho Bronny, no es como que le dijera ‘hijo’. No podemos ir corriendo por la pista y que me diga ‘Papá, pásame el balón”, añadió el medallista olímpico.

Se tiene previsto que padre e hijo disputen su primer partido de la temporada 2024-25 el próximo 22 de octubre, cuando los Lakers se enfrenten a Minnesota Timberwolves en el Cripto.com Arena, antes de eso tendrán 6 partidos de pretemporada para prepararse.

Al momento del fichaje de Bronny, muchos pensaron que su influencia le facilitaría el camino a su hijo, por lo que días antes de la primera ronda del draft, su agente aseguró que el destino del hijo del ‘Rey’ no iba a ser guiado por el peso del nombre de su padre en el mundo del baloncesto.

Escolta de la Universidad del Sur de California, Bronny promedió 4,8 puntos, 2,8 rebotes y 2.1 asistencias por partido durante la temporada pasada, tras brillar en el básquetbol secundario.

Hace unas semanas, Bronny aseveró haber demostrado merecer “ser jugador de la NBA”, además de que considera que puede “jugar el 1 o el 2”, ya que siente que es un jugador “muy flexible”.

Sobre compartir equipo con su padre, expresó que: “Sería bonito jugar con mi padre, pero no es en lo que estoy pensando ahora”.

El año pasado, Bronny sufrió un paro cardiaco cuando se encontraba entrenando con su equipo de la Universidad del Sur de California (USC). Sin embargo, tiempo después se tuvo que someter a una cirugía para subsanar un defecto cardíaco congénito.