Este es el crack sudamericano que fue pieza clave en la histórica victoria de San Marino en la Nations League

San Marino logró la primera victoria de su historia en partido oficial al derrotar este jueves a Liechtenstein (1-0), poniéndose de paso líder del grupo D1 de la Nations League.

San Marino, en el puesto 210 (y último) del ranking FIFA, sólo contaba hasta el presente con una victoria, en partido amistoso, lograda hace 20 años contra... Liechtenstein, 199º.

Sus jugadores pusieron fin a esta sequía ante su público en el estadio Nacional de San Marino. El gol llegó al minuto 53 en los pies del joven centrocampista, de 19 años, Nicko Sensoli, quien aprovechó un error en defensa luego de un pelotazo y se le adelantó al portero rival, para cambiar la trayectoria de la pelota y anotar.

Dentro de la nómina destacó el nombre de Dante Rossi, un defensor de origen argentino que se nacionalizó sanmarinense y ahora defiende los colores de su nueva casa.

El futbolista nacido en la provincia de Buenos Aires realizó divisiones inferiores en Newell's aunque no llegó a debutar, luego pasó por otros clubes de menor reconocimiento hasta que se fue a probar suerte en el ascenso de Italia y finalmente llegó a San Marino.

Rossi relató a los medios argentinos cómo se dio lo de su nacionalización y el porqué tomó la decisión de ponerse la camiseta de San Marino por encima de la de Argentina: "Me salió la ciudadanía y me fui a jugar allá. Ahora represento a la selección, que para mí es un honor. Es un sueño poder estar acá. Y lo digo en todo sentido. Tengo la ciudadanía sanmarinense porque mi bisabuelo nació acá. Me costó conseguirla, pero por suerte me salió. Por eso fue que pude venir, ya que hace como diez años había mandado videos para que me vieran algunos clubes. Pasó el tiempo y justo Massimo Bonini, ex volante de Juventus y director deportivo de San Marino, dio el okey para traerme mediante un compañero que es de mi pueblo Guerrico (partido de Pergamino). Se llama Adolfo Hirsch y jugábamos juntos de chicos. Luego yo me fui a las inferiores de Newell’s y él a las de Banfield. La vuelta de la vida nos unió después de 20 años en San Marino".

El seleccionador Roberto Cevoli, que estrenó su cargo en marzo, cuenta ahora con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.

La UEFA calificó este triunfo en su página de Internet de "noche histórica" para la federación de este principado enclavado en el interior de Italia y con una población de 34.000 habitantes, mientras que su rival vencido cuenta con apenas 5.000 habitantes más.

San Marino comanda la clasificación del grupo D1, que completa Gibraltar, que se medirá con Liechtenstein el domingo.