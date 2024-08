Este es el récord que rompió una atleta tras recorrer el equivalente a seis maratones en un día

Los récords mundiales parecen ser infinitos y cada día se conocen nuevas hazañas en todo el planeta, como el que recientemente rompió la japonesa Miho Nakata.

Según Guinness World Records (GWR), también conocido como el Libro Guinness de los Récords, Nakata corrió más de 270 kilómetros para lograr el récord de la ultra distancia recorrida en 24 horas en su versión femenina.

La impresionante hazaña de la mujer tuvo lugar durante el 14 Campeonato Mundial de 24 Horas de la IAU (la Asociación Internacional de Ultrarunners), donde recorrió una distancia exacta de 270,363 km (167,995 millas).

De acuerdo con los cálculos de GWR, la distancia recorrida por la atleta equivale a poco más de seis maratones completas, es decir que corrió una “ultramaratón”.

Pese a que este récord ya se ha batido varias veces en las dos últimas décadas, Nakata desbancó a Edit Berces que alcanzó una distancia de 155,4 km en 2002.

Otras mujeres como Mami Kudo (Japón), Patrycja Bereznowska (Polonia) y Cameille Herron (EE.UU.) también quedaron relegadas en el pasado.

Nakata, quien nunca se imaginó convertirse en una atleta competitiva, aseguró que su carrera en el atletismo comenzó en la escuela secundaria cuando se unió a un club de atletismo “pero no era gran cosa”.

“Seguí haciendo atletismo durante los dos primeros meses de la universidad, pero ya tenía suficiente”, agregó.

Cuando se cancelaron los maratones más importantes debido a la pandemia del covid19, la mujer descubrió que podía correr una carrera de 200 km.

"Una pequeña organización decidió organizar una carrera de 200 kilómetros a pequeña escala en Okinawa, para que los corredores desanimados pudieran redimirse. Decidí intentarlo", explicó.

El día de la carrera con el que batió el récord y, tras 12 horas del recorrido, más de 20 atletas tuvieron que abandonar, lo que aumentó significativamente las posibilidades de Nakata de ganar.

Pero en vez de aumentar su ritmo para sacar más ventaja, la japonesa se contuvo para tener suficiente reserva hacia el final de la carrera y, cuando faltaban cuatro o cinco horas para la meta, tenía una ventaja de unos 14 kilómetros sobre sus competidoras.

"No diría que el ultramaratón es un deporte importante y no pensé que alguien de Guinness World Records se comunicaría conmigo. Creo que recibir un certificado es algo que solo se da una vez en la vida, así que me sentí muy feliz", concluyó.