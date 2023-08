"Esto es inaceptable": Indignación en el deporte de España por la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol de quedarse en su cargo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se negó a dimitir este viernes 25 de agosto después de una semana de críticas por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso tras el triunfo de España en la Copa Mundial Femenina.

"No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", gritó Rubiales en una reunión de urgencia de la federación de fútbol. "¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", añadió.

El jefe de la RFEF hizo énfasis en que el beso a la futbolista Hermoso fue consensuado pese a que la jugadora dijo en declaraciones previas que no lo fue: "Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido que esta es la clave de todas las críticas".

Sus declaraciones han levantado muchas reacciones principalmente del mundo deportivo español, quienes han cuestionado los argumentos dados por Rubiales, uno de los que alzó la voz fue el exarquero del Real Madrid y la selección española Iker Casillas.

“Vergüenza ajena”, escribió el exfutbolista en su cuenta de X (anteriormente Twitter), inmediatamente después que se conoció la decisión del presidente de la Federación Española de Fútbol de no dimitir.

Otra que reaccionó a lo ocurrido este viernes en la asamblea extraordinaria de la RFEF fue la futbolista y dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas, quien integró el equipo campeón del mundo y compartió camerino con la afectada.

“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”, escribió Putellas en su cuenta de Twitter, respaldando a su compañera de equipo, quien se ha visto afectada a raíz de lo sucedido.

Otra de las integrantes del fútbol femenino español que se refirió a lo sucedido fue Aitana Bonmatí Conca, quien escribió en sus redes sociales: “Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera”.

María León, futbolista española, también se pronunció a lo ocurrido y señaló que “lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta”.

“Las imágenes hablan por si solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo Jenni Hermoso”, complementó la deportista.

Ana Peleteiro Brión, una medallista olímpica española en el atletismo, mostró su respaldo a su colega y criticó no solo el discurso de Rubiales, sino los aplausos de los asistentes: “El discurso da miedo, pero los aplausos de los allí presentes aún más ¿En qué mundo vivimos?”.

Junto a estos reclamos han surgido varias voces de rechazo ante lo ocurrido este viernes en la reunión extraordinaria de la Federación Española de Fútbol, en la que se esperaba que Rubiales presentará su renuncia, como lo habían adelantado varios medios españoles, pero ocurrió todo lo contrario.