Luis Rubiales enfrentaría tres denuncias ante la Fiscalía española por el beso a Jenni Hermoso

El dirigente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, enfrentaría tres denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado Español por el beso en la boca que le dio sin su consentimiento a la futbolista de la selección , Jenni Hermoso, durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino.

Así lo asegura la agencia española EFE, de acuerdo a información recibida de fuentes fiscales en España.

Según se ha podido conocer, una de las denuncias ante el Ministerio Público español fue presentada por Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (Cenafe).

Galán también presentó otra denuncia ante la Fiscalía de Madrid sobre el mismo polémico episodio.

El diario El Confidencial dio a conocer, además, que dos denuncias más fueron presentadas ante el Ministerio Público por particulares, a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, entre el lunes y el martes.

No obstante, la Fiscalía podría no intervenir en dicho suceso dado que los hechos sucedieron por fuera de España y la afectada no ha realizado de manera directa una denuncia, en este caso, Jenni Hermoso.

Entretanto, en las últimas horas la Liga Profesional de Fútbol Femenino pidió la inhabilitación de Rubiales a través de un comunicado.

"Que un jefe agarre de la cabeza a su trabajadora y la bese en la boca, sencillamente, no puede tolerarse", señaló.

"Una de las mayores gestas de la historia del deporte español se vio ensuciada por el bochornoso comportamiento del máximo representante del fútbol español que, una vez más, y guiado por su continuo y habitual afán de protagonismo, demostró no estar a la altura del cargo que ostenta", añade el comunicado.

Además, en el mismo sentido se pronunció la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) que pidió una investigación de la FIFA y lamento que "un momento tan especial para las jugadoras de la selección de España, ante las cámaras del mundo entero, se haya ensuciado por la conducta inapropiada de una persona".