Estos fueron los 14 atletas colombianos que lograron diploma olímpico, reconocimiento que se suma a las cuatro medallas logradas en París 2024

Este domingo 11 de agosto llegaron a su fin los Juegos Olímpicos París 2024que dejaron como ganador a la delegación de Estados Unidos, que igualó con China en la cantidad de medallas de oro (40), pero la dobló en cantidad de platas y bronces, y logró un total de 126 preseas.

China se ubicó segundo con un total de 91 medallas, Japón tercero con 45 y 20 de oro, Australia cuarto con 53, quien pese a tener más preseas que los nipones, tuvieron menos oro (18) y quinto el anfitrión Francia con 64 medallas, pero solo 16 de oro.

Por Latinoamérica, la mejor delegación fue la de Brasil, ubicada en el puesto 20 del medallero con 3 oros, 7 platas y 10 bronces, le sigue Cubaen el 32 con 2 oro, una plata y seis bronces y la tercera mejor fue Jamaica, en el puesto 44 con un oro, tres platas y dos bronces.

Colombia finalizó en el puesto 66 con tres platas logradas por Ángel Barajas en Gimnasia Artística modalidad barra fija, Yeison López en Levantamiento de Pesas o Halterofilia 89 Kg y Mari Levis Sánchez también en pesas en la categoría 71 Kg; y una medalla de bronce lograda por Tatiana Rentería en lucha libre 76 kg.

Sin embargo, no fueron los únicos deportistas que destacaron en estos Juegos Olímpicos París 2024, 14 atletas más no lograron meterse en el podio, pero gracias a su esfuerzo y las buenas ubicaciones que tuvieron en sus respectivas pruebas, obtuvieron diploma olímpico, un reconocimiento que entre el Comité Olímpico Internacional a los atletas que destacan, pero no les alcanza para una medalla.

Estos fueron los 14 atletas que lograron diploma olímpico para Colombia en las justas deportivas París 2024: