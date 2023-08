“Estoy sufriendo en la cancha”: las desgarradoras palabras de una de las mejores tenistas del circuito tras quedar eliminada en el US Open

Inició el último Grand Slam del año y la gran sorpresa en el US Open fue la eliminación en la primera ronda de una de las 10 mejores tenistas del circuito de la WTA, deportista que dio unas desgarradoras declaraciones tras perder en el torneo que se disputa en Flushing Meadows.

Durante una rueda de prensa, la número ocho en el ránking de la WTA, Maria Sakkari, quedó eliminada en la primera ronda del US Open tras ser derrotada 6-4 por la española, Rebeka Masarova.

Ante su derrota, la griega, de 28 años, dio unas duras declaraciones sobre su carrera como tenista, asegurando que es incierto su futuro en las canchas.

En la conferencia de prensa, Sakkari expresó que “no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, es un futuro un poco incierto, no sé si voy a tomarme un tiempo de descanso o no. Tal vez necesite parar, estoy sufriendo en la cancha, pero no puedo tomar esa decisión ahora, mi mente ahora mismo no tiene las cosas claras”.

La tenista añadió que constantemente está trabajando para ser mejor, pero considera que quizás necesita más tiempo para llegar al lugar en el quiere estar, no obstante, explicó antes de estallar en llanto que “de verdad siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en el aspecto psicológico”.

La deportista no podía parar de llorar tras decir estas palabras, por lo que una colaboradora tuvo que acercarse a ella para ofrecerle ayuda.

Tras un momento, Maria reveló la razón por la cual considera que no está en su mejor versión dentro de la cancha y admitió no haber jugado bien en el encuentro de este martes.

“No creo que haya jugado bien en el día de hoy, la verdad. Si hubiera jugado tan solo un 10% mejor de lo que jugué creo que hubiera ganado este partido, porque este tipo de partidos son los que hay que ganar cuando estás en este nivel”, añadió.

La griega también resaltó que “esta temporada perdí demasiados encuentros similares, muchos partidos en los que mi nivel, desafortunadamente, no estuvo ahí”.

Maria Sakkari es profesional desde 2015 y ostenta un título de la WTA, el cual obtuvo en 2019 en Rabat, tras derrotar a la británica Johanna Konta.

La tenista griega, de 28 años, ha llegado a siete finales, la última de ellas fue este año cuando perdió ante la estadounidense Cori Gauff en el torneo de Washington y que se disputó a inicios de agosto.