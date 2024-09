Exfutbolista argentino reaccionó a las duras palabras de Arturo Vidal contra Gareca tras la derrota de Chile

El jueves la selección de Argentina se midió cara a cara contra Chile en la fecha 7 de las eliminatorias para el Mundial 2026, en donde la ‘Albiceleste’ derrotó con un contundente 3-0 a ‘La Roja’.

Sin su máxima estrella, Lionel Messi, y con goles de Mac Allister, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Argentina pudo derrotar a Chile en el estadio Más Monumental, el estadio de mayor capacidad de Sudamérica.

Tras la derrota, varios han sido los chilenos que se han molestado, entre ellos un exconvocado del combinado nacional, Arturo Vidal, quien lanzó duras críticas contra el actual entrenador de ‘la Roja’, Ricardo Gareca.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de streaming Kick, el futbolista del Colo Colo aseguró que el técnico argentino solamente “inventa” con la selección, ya que considera que el “fútbol es muy sencillo”.

“¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino. Tiene que dejar de inventar, el fútbol es muy sencillo. Lo peor es que nos vemos mal con estos huevones que les ganamos dos copas. Después ganaron todo, les sirvió perder con nosotros”, aseguró el jugador, de 37 años.

Ante sus palabras, algunos argentinos han reaccionado, entre ellos, el exfutbolista argentino Óscar Ruggeri, quien señaló que “estas son declaraciones porque no lo llamó. Pero es increíble, es de locos porque él estaba lesionado”.

“En contra de mi amigo, yo lo voy a defender siempre. Este (Arturo) que me importa a mi lo que dice. El flaco (Gareca) es un entrenador que está toda la vida mirando partidos, viajando para acá para ver una cosa otra cosa”, afirmó.

“¿A vos te parece que las condiciones en las que está Chile? Hace dos mundiales que no van”, aseguró el exfutbolista, quien también aseveró: “No le puedes decir huevón al entrenador de tu selección”.

“Es todo para Gareca, ahora más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país, ‘ese huevón no mira’, es un jugador en actividad, no está fuera, todavía puede ser convocado”, añadió.