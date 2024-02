Exjugador de la selección de Venezuela enfurece y tira indirectazo a hinchas: "No tienen la más mínima idea"

Un exjugador de la selección de Venezuela enfureció en las últimas horas contra algunos hinchas que, al parecer criticaron con ímpetu, un partido del fútbol colombiano.

Se trata del exfutbolista venezolano Luis Manuel Seijas, quien en el pasado vistió los colores de La Vinotinto y se destacó en Colombia con el Independiente Santa Fe.

Precisamente, el club de colombiano disputó este martes un partido por la cuarta fecha del torneo doméstico y cayó por la mínima diferencia ante el Atlético Bucaramanga en condición de local.

Los hinchas de Santa Fe no dudaron en criticar con vehemencia al club capitalino y cuestionaron las decisiones del técnico uruguayo Pablo Peirano.

En ese contexto, Seijas rompió el silencio y habló desde el retiro del entrenador de Santa Fe enviando un contundente mensaje en su defensa. Además, le tiró con todo a los hinchas del equipo a quienes calificó de “no tener idea”.

“Qué fácil es ser DT de red social. Creen que saben, al final no tienen ni la más mínima idea”, escribió el exjugador en su red social X.

No obstante, los hinchas no dudaron en recriminarle su trino y contradecirlo por sus palabras.

“Es cierto. El problema es que últimamente también aplica para los DTs de Santa Fe...no tienen ni la más mínima idea”; “en verdad no vemos un cambio significativo vs el año pasado.. la hinchada quiere ver títulos, garra, corazón, y anoche no se vio eso”; “Crack te respeto y admiro pero Peirano no ofrece nada!”, fueron algunas de las respuestas de los hinchas de Independiente Santa Fe a sus opiniones.