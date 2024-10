Exmundialista uruguayo criticó las acusaciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa: “Le están haciendo una campaña para que se vaya”

Continúa la polémica en Uruguay, esta vez un exmundialista con los ‘charrúas’ salió en defensa de Marcelo Bielsa y criticó duramente a Luis Suárez tras sus controversiales declaraciones sobre el entrenador argentino.

A tan solo días de que inicie una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, la selección uruguaya sigue dando de qué hablar, luego de que su exdelantero histórico criticara al entrenador de la ‘celeste’ acusándolo de malos tratos.

Luis Suárez, exdelantero del Barcelona, denunció malos tratos y acusó de separar al grupo, en una entrevista casi un mes después de su retiro del combinado nacional, asegurando que: “Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.

El máximo goleador histórico de Uruguay, con 69 tantos en 143 partidos, también cuestionó el trato del DT argentino con el equipo y con los colaboradores de la selección.

"Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba", contó Suárez.

"En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar ni saludar ni comer con nosotros", apuntó en referencia al centro de entrenamiento de la selección uruguaya, en las afueras de Montevideo.

"Hubo compañeros que decían juego la Copa América y no juego más (en la selección uruguaya)", dijo también Suárez, al señalar que situaciones que se dieron durante el reciente torneo continental en Estados Unidos le habían dolido mucho.

Además, contó que el jugador Matías Vecino “la vio venir”. “¿Nadie se preguntó por qué a los 30 años se fue de la selección?".

Las palabras de Suárez parecen dejar entrever la crisis interna por la que está pasando el combinado ‘charrúa’ en la era Bielsa, sin embargo, un exmundialista uruguayo apunto a que todo esto se trata de una “guerra” que le están haciendo al técnico argentino.

Richard Morales, exmundialista con la selección de Uruguay, salió en defensa de Bielsa y criticó duramente a Suárez diciendo que con sus declaraciones todos los futbolistas de la celeste quedaron expuestos ante el mundo.

Durante una entrevista con el programa ‘Punto Penal de Canal 10’, el exfutbolista declaró que: “Me sorprende mucho que lo haya dicho después de que se retiró. Ahora quedaron expuestos los compañeros y toda la gente que trabaja en el Complejo. El tema ahora es cómo sigue. Los jugadores se van a tener que sentar con Marcelo Bielsa y preguntarle: '¿Cómo seguimos?”.

Para ‘Chengue’ las palabras de Luis no son mentira, pero le sorprende que los dirigentes de la selección no se pronuncien sobre el tema que mantiene a todos con los ojos puestos en el equipo.

“Nadie discute que sea mentira. Me sorprende que el 'Ruso' Diego Pérez y Minguta no hayan dicho nada. Me sorprende cómo puede ser que el Ruso, un tipo que le ha dado tanto a la selección y se ha partido la cabeza por nuestro país, coma en el fondo. Me sorprende por qué se mantienen ahí, por qué siguen y cuál es el proceso”, añadió.

Sin embargo, sobre todo lo que ha ocurrido alrededor de Marcelo Bielsa en las últimas semanas, el exjugador siente que es una campaña de “guerra” para que deje de dirigir el equipo.

En la entrevista, Morales señaló: “Le están haciendo una campaña para que se vaya. No sé si a Suárez se le ocurrió decir eso o si lo mandaron. No sé si no viene de arriba. A Bielsa le están haciendo la guerra, pero no le pueden pagar”.

“¿Quién arranca pegando? El número uno. Acá, es todo por poder y plata; eso está por encima de la camiseta de Uruguay. Me sorprende por qué se quedan ahí si siguen siendo maltratados; eso es lo que no entiendo. ¿No estarán esperando que caiga Bielsa? ¿No estarán esperando que Bielsa se vaya porque es mucho lo que tienen que pagar?”, puntualizó.

Pese a eso, cree que Bielsa es un “irrespetuoso” con los futbolistas y cree que “Le falta el respeto al jugador, que es el que te da de comer. Yo me voy a los 30 segundos. No voy nunca más a la selección, pero lo primero que hago es salir a decirlo”.