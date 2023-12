Falcao responde a usuario que lo criticó por ayudar a una joven vendedora en Navidad

Radamel Falcao García es uno de los futbolistas colombianos más queridos en el país, no solo por todas las alegrías que le ha dado al país con la camisa del combinado nacional, sino por su don de gente y su amabilidad con quienes lo siguen.

Es tanto así, que hace unos días se volvió viral un noble gesto que el delantero del Rayo Vallecano realizó al comprarle toda la mercancía a una joven de 18 años que trabajaba para poder pagarse sus estudios.

En el video publicado por el creador de contenido venezolano, Manuel Núñez, le pregunta a la joven la razón por la que está trabajando, a lo que ella respondió: “Me toca pagar el colegio, estoy terminando quinto año”, ante esto el creador de contenido le dijo: “Vamos a hacer un trato, si te compro todo, te vas a tu casa, ¿me lo prometes?”.

El clip rápidamente se hizo viral en todas las redes sociales, al punto que hasta el delantero colombiano lo vio y decidió ponerse en contacto con Núñez para poder ayudar más a la causa de la joven.

En un nuevo video, el venezolano le hace entrega a la joven de la suma de 1.000 dólares, un gesto que, según él, provenía de Falcao y así lo demostró poniendo un video en el que el colombiano habla del dinero que donó.

“Hola, Lisa. Soy Radamel Falcao, quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios. Me uní con Manuel y te vamos a dar una sorpresa, espero que te guste y que Dios te bendiga”, expresó en el video el ‘Tigre’.

El gesto que ha sido aplaudido por tantos también ha tenido sus detractores, pues para muchos ese tipo de actos deberían de ser privados.

El periodista colombiano, Ricardo Henao Calderón, publicó en su cuenta de Twitter, ahora X, las palabras “Haz el bien y no mires a quien, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales”, frase que muchos tomaron como una indirecta para el delantero colombiano.

Ante esto, un usuario citó el tweet diciendo: “te hablan Falcao”, algo ante lo que el futbolista no se quedó callado y le respondió.

Falcao tomó su cuenta de Twitter para responderle al usuario y afirmar que “Si ves alguna publicación en mis redes sociales, mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”.

Frente a la respuesta del colombiano, varios usuarios salieron en su defensa señalando que el noble gesto con la joven nunca vino desde las redes del ‘Tigre’, sino que fue un tercero quien se encargó de hacer todo público.