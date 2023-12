"Yo quedé asustado": James Rodríguez reveló las dificultades que vivió durante su paso por el fútbol de Catar

El jugador colombiano James Rodríguez reveló algunas de las dificultades que enfrentó durante su etapa en el club catarí Al-Rayyan.

En medio de una entrevista con Globo Esporte, el 10 de la selección afirmó que lo más complejo de su adaptación en el Medio Oriente fueron las costumbres y cultura del país.

Una de las principales diferencias está relacionada con el momento de ducharse después de los partidos ya que los jugadores no quedan completamente desnudos como suele ocurrir en otras partes del mundo.

"En el fútbol, cuando todo el mundo toma un baño, se queda sin nada y allá los compañeros me decían: ‘No, no, no te puedes quedar así’. Yo quedé asustado", dijo.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez aprovecha sus vacaciones para incursionar en otro deporte diferente al fútbol o

Asimismo, aseguró que la incomodidad no solo fue en los escenarios deportivos sino también a la hora de alimentarse.

"Ellos comen con la mano. Para mí también fue difícil. Todos comen juntos con la mano. Me ofrecían compartir y yo decía: 'No, gracias'".

Rodríguez reveló que cada vez que pedía cubiertos se los negaban, "y yo les respondía: 'Estás loco, no voy a comer con la mano'".

Cabe señalar que, actualmente, el futbolista colombiano se encuentra jugando en Brasil para el Sao Paulo.

James aseguró que en esta ocasión su adaptación profesional y cultural no ha sido tan complicada.

"Me gusta mucho el país, es muy parecido a mi país. Estoy feliz aquí. Pensé que aquí era menos físico, aquí es muy físico. Los partidos se detienen mucho por las faltas, también se estrellan mucho. Pensé que era más técnico. Hay jugadores de mucha calidad, sí, pero el juego es muy físico. Eso pensaba yo, pero cuando juegas con un equipo que tiene calidad es mucho más fácil", afirmó.

VEA TAMBIÉN Carlos Bacca habló de la posible llegada de James Rodríguez al fútbol colombiano o

Rodríguez, quien se encuentra de vacaciones luego de finalizar el torneo local, donde su equipo logró solamente clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año, ha estado en el centro de las críticas por su poca participación con el club paulista se encuentra disfrutando de unas vacaciones.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en las que publicó una serie de fotografías disfrutando de otro deporte diferente al fútbol.

Rodríguez aparece sosteniendo un palo de golf y la indumentaria para ese deporte. Además, se le ve muy alegre disfrutando de una nueva disciplina.

El jugador colombiano acompañó su publicación con el mensaje: “Algo diferente”.

Como era de esperarse, muchos de sus aficionados le dejaron mensajes de admiración, pero otros no ocultaron sus molestias por el bajo rendimiento mostrado en el club brasileño.