Federer le escribe una carta de 585 palabras a Rafael Nadal por su retiro del tenis y confiesa lo que piensa de sus "rituales" en los partidos

Hace unas semanas, el reconocido tenista Rafael Nadal anunció por medio de sus redes sociales que se retirará del tenis luego de disputar la ‘Final 8’ de la Copa Davis, torneó que empezó este martes.

En torno al retiro del ganador de 92 títulos ATP, su histórico rival, el suizo Roger Federer, decidió rendirle un conmovedor homenaje con una extensa y emotiva carta en la que hizo poner emocional a más de uno en redes sociales.

Federer empezó la larga carta dirigida hacia su eterno rival diciendo: “Mientras me preparo para graduarme del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme”.

“Empecemos por lo obvio: me ganaste mucho, más de lo que yo pude ganarte. Me desafiaste de maneras que nadie más podría. En tierra batida, sentí que estaba entrando en tu patio trasero, y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reinventar mi juego, llegando incluso al punto de cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando obtener alguna ventaja”, añadió.

“No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso. Todos esos rituales. Juntar tus botellas de agua como si fueran soldados de juguete en formación, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior. Todo eso con la máxima intensidad. En secreto, me encantaba todo el asunto. Porque era tan único, tan tú. Y sabes qué, Rafa, me has hecho disfrutar aún más del partido”, puntualizó.

Federer contó que tras el Abierto de Australia de 2004, cuando logró llegar al número uno del ranking ATP por primera vez, pensó que estaba en la cima del mundo, hasta la llegada de Nadal.

“Entraste en la cancha de Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me venciste de manera convincente. Todo ese rumor que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un major algún día, no era solo publicidad”, expresó.

Roger compartió en la carta que ambos lograron ir juntos en este viaje en el mundo de tenis de principio a fin y que “veinte años después, Rafa, tengo que decirte: ¡Qué carrera tan increíble has tenido! ¡Incluyendo 14 Roland Garros, algo histórico! Has hecho sentir orgullosa a España, has hecho sentir orgulloso a todo el mundo del tenis”.

“Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido. Promocionando el deporte juntos. Jugando ese partido, mitad césped, mitad tierra batida. Rompiendo el récord de asistencia de todos los tiempos al jugar frente a más de 50.000 aficionados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Siempre haciéndonos reír a carcajadas. Agotándonos mutuamente en la cancha y luego, a veces, casi literalmente, teniendo que sostenernos el uno al otro durante las ceremonias de entrega de trofeos”, añadió.

En su emotivo escrito, el ganador de 20 títulos de Gran Slam, agradece que lo haya invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016 y en un tono un poco jocoso cuenta que “en realidad, me invité yo mismo. Sabía que eras demasiado educado como para insistir en que estuviera allí, pero no quería hacerlo extraño”.

El extenista suizo, de 43 años, acotó que Nadal siempre ha sido un modelo a seguir para los niños en el mundo, y que él y su esposa están muy contentos de que sus hijos hayan podido entrenar en sus academias.

Federer habló de lo que significó compartir su último partido como profesional en Londres, en la Laver Cup en 2022, en donde Nadal fue su compañero de dobles. “Significó todo para mí que estuvieras allí a mi lado, no como mi rival, sino como mi compañera de dobles. Compartir la cancha contigo esa noche y compartir esas lágrimas será por siempre uno de los momentos más especiales de mi carrera”.

“Rafa, sé que estás concentrado en la última parte de tu épica carrera. Hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo, quienes jugaron un papel fundamental en tu éxito. Y quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te está animando y seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas a continuación. Lo mejor siempre, tu fan”, concluye la emotiva carta de Roger.

España abrirá los cuartos de la fase final de la Copa Davis ante Países Bajos, este martes a las 16h00 GMT, con la incógnita del papel que jugará Nadal.

Según gran parte de los medios españoles, entre ellos la Cadena Ser y el diario Marca, Nadal jugará el primer partido de los tres que incluye la eliminatoria, un segundo de individuales y un tercero de dobles en caso de que fuera necesario desempatar.