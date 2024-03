Final del Mundial 2030 será en España o Marruecos; Portugal dio un paso al costado: "no tenemos ese estadio"

Este martes, se conoció que Portugal, uno de los países sede del Mundial 2030, no acogerá la final de la Copa del Mundo que se jugará en tres continentes, por lo que la nación en la que se disputará el último encuentro estará entre España o Marruecos.

El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030, António Laranjo, comentó que la razón por la que Portugal no acogerá la final de la Copa del Mundo, la cual se disputará el 21 de julio, es porque no tiene un estadio con una capacidad para más de 80.000 personas.

“Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”, señaló Laranjo.

Esto se da luego del anuncio que hizo el director de Desarrollo de Negocio Internacional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Fernando Sanz, quien afirmó que lo que se busca con este Mundial es la construcción de una Copa del Mundo “de varias generaciones”.

Sanz destacó, durante la ceremonia de presentación de la visión, video y logo de la candidatura conjunta, que el torneo más importante en el mundo del fútbol contara con estadios “modernos e icónicos” en los tres países.

El pasado mes de octubre, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol),Alejandro Domínguez, anunció que el Mundial de 2030 se jugara en tres continentes, pues algunos de los partidos inaugurales se jugarán en Sudamérica.

El Mundial 2030 se inaugurará en Argentina, Uruguay y Paraguay tras el consejo de la FIFA. "Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició", aseguró el dirigente.

Sin embargo, el certamen no se disputará en Suramérica. El resto del torneo se jugaría en España, Portugal y Marruecos, que pedían ser sedes.

Para el centenario de su primera edición en Uruguay, el Mundial masculino de fútbol "unirá tres continentes y seis países", indica la instancia rectora del fútbol, que deberá aún validar los criterios técnicos y solo atribuirá oficialmente la competición a finales de 2024.

Los partidos inaugurales de Argentina, Uruguay y Paraguay se realizarán los días 8 o 9 de junio, mientras la final se jugará el 21 de julio.

En ese sentido, se realizarán dos ceremonias inaugurales. La primera, para festejar el Centenario del máximo torneo futbolístico y la segunda para dar inicio al Mundial, esta se llevará a cabo en Europa.

Los días 13 o 14 se realizará dicha ceremonia de apertura y los partidos inaugurales en España, Portugal y Marruecos.

"Los tres partidos que se jueguen en Sudamérica se adelantarán unos días antes de los partidos inaugurales oficiales de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugarán en Marruecos, Portugal y España", indicó la FIFA.