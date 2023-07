Futbolista argentina responde a críticas que recibió en el Mundial Femenino por tatuaje de CR7, considerado ‘anti-Messi’

La futbolista argentina Yamila Rodríguez, quien participa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, respondió a las críticas que recibió por llevar tatuado el rostro del futbolista portugués Cristiano Ronaldo -CR7- en su pierna izquierda.

La delantera, que también tiene tatuado el rostro del astro argentino Diego Maradona, fue blanco de críticas en las redes sociales por supuestamente no apreciar al ídolo nacional Lionel Messi, actual ganador de la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, la jugadora profesional dijo: "Por favor, paren, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi?".

Rodríguez, de 25 años, adujo que no la está “pasando mal” por lo que piensan sus fans sino por las “barbaridades que se dicen sin piedad” sobre el tema en las plataformas digitales.

“No la estoy pasando mal por ustedes sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿No puedes tener un ídolo o un jugador que les guste? Messi es nuestro gran capitán en la selección, pero el hecho de que diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no significa que odie a Messi”, agregó la deportista.

En la misma publicación en la red social, la cual acompañó con una fotografía de Cristiano Ronaldo abrazando a Lionel Messi, la delantera argentina dijo que no veía ningún problema en hacerse un tatuaje de CR7 porque éste la inspiró.

"¿Cuál es el problema? No todos estamos obligados a amar solo a los jugadores de nuestro país”, argumentó.

Por último, la mujer concluyó: “Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y resaltar uno no significa enterrar al otro. Basta, me cansa, me duele”.

Sobre el Mundial Femenino de Fútbol, el certamen deportivo comenzó el pasado jueves 20 de julio con los encuentros Nueva Zelandia vs. Noruega, en Auckland, y Australia vs. Irlanda, en Sídney. El torneo se disputa hasta el próximo 20 de agosto cuando se juegue la final.