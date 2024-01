“Hay muchos jugadores descontentos en Arabia”: la dura revelación de un exjugador del Manchester City que comparte equipo con Cristiano Ronaldo

Arabia Saudita ha fichado a grandes estrellas del fútbol internacional para poder competir con las mejores ligas del mundo, haciendo ofertas imposibles de rechazar y difícil de igualar para la mayoría de clubes europeos.

Entre las grandes figuras que han decidido emprender su camino hacia Arabia están los nombres de: Neymar, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, y ahora Aymeric Laporte, quien abandonó el Manchester City para convertirse en compañero de equipo de CR7.

Laporte, tras ganar un triplete, un histórico con los ‘Celestes’ decidió que su carrera en Europa había terminado y emprendió un nuevo rumbo en Arabia Saudita, en donde ahora hace parte del plantel del Al-Nassr.

Con 20 partidos disputados, dos goles y una asistencia, Laporte considera que su estadía en Medio Oriente ha sido diferente y complicada en comparación a su vida en Europa.

En una reciente entrevista con el diario AS, el defensor central habló de su experiencia en Arabia y expresó que “es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación”.

Laporte destacó que no es fácil su estadía allá y que “de hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito, porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga”.

El exdefensor del Manchester City expresó durante su entrevista que la cultura es muy diferente en varias ocasiones.

“La vida para ellos, se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean. Es un poco un rollo que en Europa no sé yo”, puntualizó.

Sin embargo, el francés expresó que en Europa los clubes y la liga cuida mucho mejor a los jugadores de lo que siente que lo hacen en Arabia.

“Sí, pero no suficientemente para mi gusto. Es decir, que en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más”, añadió el futbolista de 29 años durante su diálogo con el diario AS.

Esto podría deberse a los rumores de que algunas estrellas han decidido salir de la liga saudí para volver a Europa, exactamente a la Premier League, como sería el caso de Firmino o Henderson, sin embargo, Laporte expresó que le dará una oportunidad a la liga saudí.

“De momento, no me lo he planteado, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así”, indicó.

El futbolista francés explicó que el ritmo de las competencias es otro tema que es muy crucial a la hora de tener en cuenta cuando se decide ir a Arabia, ya que el calendario futbolístico allá está cargado de eventos sin tener tiempo para descansar.

“Jugamos partidos cada tres días y es agotador. Diría que es más agotador que aburrido. Se juegan muchos partidos y muy seguidos, y eso no te permite descansar demasiado”, expresó.

El testimonio de Laporte sobre su cambio y experiencia en Arabia es un reflejo de lo que pueden estar viviendo grandes estrella en Oriente Medio al tener que adaptarse a un estilo de vida, cultura y liga a la que antes no conocían.