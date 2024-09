Insólita expulsión: árbitro sacó roja directa al médico de un equipo mientras atendía a jugador lesionado

Todo médico que trabaje para algún plantel de fútbol profesional debe tener conocimientos sobre las lesiones relacionadas con el deporte, como las distensiones musculares o las lesiones de ligamentos y poder tratarlas adecuadamente.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo dice que triunfo en la Eurocopa 2016 fue equivalente a ganar un Mundial y crea debate entre fanáticos o

La figura del profesional de la salud dentro de cualquier staff técnico es de suma importancia para atender ‘in situ’ cualquier contratiempo asociado a la integridad física del futbolista.

Rara vez los médicos de los equipos se ven involucrados en las polémicas de un partido. No obstante, estos trabajadores no están exentos de ser amonestados si no cumplen a cabalidad con el reglamento futbolístico.

En ese orden de ideas, el pasado lunes 2 de septiembre, un insólito momento se vivió en el Estadio Feliciano Gambarte durante el duelo entre Godoy Cruz y Central Córdoba que terminó igualado 1-1 por la jornada 13 de la liga argentina.

VEA TAMBIÉN Desinflaron a La Vinotinto: los de 'Bocha' Batista perdieron por goleada ante Bolivia en El Alto o

A los 34’ minutos de dicho compromiso, el árbitro Darío Herrera expulsó al médico de Godoy Cruz por “demorar y entorpecer la reanudación del juego” tras ingresar al campo para atender al jugador Martín Luciano.

Secuencia de la acción:

El lateral llegó hasta línea de fondo, pero el balón se le fue largo y fue entonces cuando sintió un pinchazo en la pierna izquierda que lo dejó tendido fuera de la cancha.

Luciano, que mostraba dolor, estaba muy cerca de una valla publicitaria, por lo que el partido podía continuar mientras era atendido.

VEA TAMBIÉN Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fuera de los nominados al Balón de Oro por primera vez desde 2003 o

Sin embargo, en lugar de auxiliarlo por la supuesta lesión, el médico decidió arrastrarlo dentro del campo. Por ello, el juez central le mostró al médico la roja directa.

Ante la expulsión, el médico cuestionó al colegiado: “¿Cómo roja? ¿Y ahora quién lo atiende, eh?

Al final, Martín Luciano tuvo que ser sustituido por la lesión, mientras el médico se marchaba del terreno de juego, tratando de asimilar lo que había sucedido.