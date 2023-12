James Rodríguez aprovecha sus vacaciones para incursionar en otro deporte diferente al fútbol

James Rodríguez, actual jugador del Sao Paulo de Brasil, se encuentra de vacaciones luego de finalizar el torneo local, donde su equipo logró solamente clasificarse a la Copa Sudamericana del próximo año.

El mediocampista colombiano que ha estado en el centro de las críticas por su poca participación con el club paulista se encuentra disfrutando de unas vacaciones. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales en las que publicó una serie de fotografías disfrutando de otro deporte diferente al fútbol.

Rodríguez aparece sosteniendo un palo de golf y la indumentaria para ese deporte. Además, se le ve muy alegre disfrutando de una nueva disciplina.

El jugador colombiano acompañó su publicación con el mensaje: “Algo diferente”.

Como era de esperarse, muchos de sus aficionados le dejaron mensajes de admiración, pero otros no ocultaron sus molestias por el bajo rendimiento mostrado en el club brasileño.

Incluso, uno de los internautas comparó a James con Gareth Bale, quien meses atrás dio fin a su carrera para dedicarse al golf.

Debido a las críticas que ha recibido en el club paulista, se especula con la opción de que el 10 de la selección colombiana abandone el Sao Paulo para tomar un nuevo rumbo.

Cabe recordar que en las últimas horas, Carlos Bacca, excompañero de James en la selección Colombia habló de la posibilidad de que el ‘10’ llegue a vestir los colores del Junior de Barranquilla.

“No sé si hay posibilidades o no que James Rodríguez venga, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es más que bienvenido en el Junior de Barranquilla. Sé que, si don Fuad y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va haber ningún problema”, mencionó el delantero.